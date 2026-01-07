LG Electronics apresenta robô doméstico LG CLOiD para demonstrar "zero trabalho doméstico" na CES 2026

O novo robô doméstico incorpora a visão doméstica zero da LG Electronics, introduzindo IA física para gerenciar as tarefas demoradas do dia a dia

Resumo da Notícia:

A LG Electronics apresenta o LG CLOiD™, um robô doméstico movido a IA na CES 2026, representando sua visão "Casa Zero Trabalho", onde máquinas inteligentes cuidam das tarefas diárias por meio de robótica e integração com casas conectadas.

O GL CLOiD é um robô que utiliza IA e tecnologia baseada em visão para realizar tarefas domésticas como cozinhar e lavar roupa, conectando-se perfeitamente ao ecossistema ThinQ da LG para automatizar a vida doméstica.

Ao apresentar o LG CLOiD e sua nova tecnologia de atuadores, a LG dá um grande passo rumo a residências impulsionadas por IA, combinando robótica, eletrodomésticos inteligentes e IA física para tornar o trabalho doméstico fácil e econômico em tempo.

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anunciou o LG CLOiD™, um robô doméstico habilitado por IA que foi demonstrado publicamente pela primeira vez na CES® 2026. Projetado para realizar e coordenar tarefas domésticas entre eletrodomésticos conectados, o CLOiD foi criado para reduzir o tempo e o esforço físico necessários para as tarefas diárias. O sistema representa o mais recente desenvolvimento da LG em robótica doméstica baseada em IA e plataformas de casa inteligente, baseando-se no Self-Driving AI Home Hub (LG Q9) da empresa e no ecossistema ThinQ.

Divulgação LG

Demonstrando automação residencial em um ambiente residencial real

Na CES 2026, a empresa mostrou o LG CLOiD operando em ambientes domésticos diversos. Em um cenário, o robô pega leite de uma geladeira e coloca um croissant em um forno para preparar o café da manhã. Após a saída dos ocupantes da casa, o LG CLOiD inicia os ciclos de lavanderia e dobra e empilha as roupas após a secagem. Essas tarefas demonstram a capacidade do LG CLOiD de entender o estilo de vida do usuário e o controle preciso do aparelho.

Hardware projetado para operação em espaços habitacionais

O LG CLOiD consiste em uma unidade de cabeça, tronco com dois braços articulados e uma base rodante equipada com navegação autônoma. O torso pode se inclinar para ajustar sua altura, permitindo que o robô pegue objetos da altura do joelho e acima.

Cada braço possui sete graus de liberdade, igualando a mobilidade de um braço humano. O ombro, cotovelo e punho permitem movimentos para frente, para trás, rotacional e lateral, enquanto cada mão inclui cinco dedos acionados independentemente para manipulação fina. Essa configuração permite que o LG CLOiD manuseie uma ampla variedade de objetos domésticos e opere em cozinhas, lavanderias e áreas de estar.

A base rodante utiliza tecnologia de direção autônoma derivada da experiência da LG com aspiradores robôs e o LG Q9. Esse formato foi escolhido por estabilidade, segurança e custo-benefício, com um centro de gravidade baixo que reduz o risco de tombar caso uma criança ou animal de estimação faça contato.

A cabeça do LG CLOiD como um hub móvel de IA para casa

A cabeça funciona como um hub móvel de IA para casas. Ele está equipado com um chipset – que funciona como o cérebro do LG CLOiD – uma tela, um alto-falante, câmeras, vários sensores e IA generativa baseada em voz. Coletivamente, esses elementos permitem que o robô se comunique com humanos por meio da linguagem falada e "expressões faciais", aprenda os ambientes de vida e os padrões de vida de seus usuários e controle eletrodomésticos conectados com base em seus aprendizados.

IA física baseada em visão: VLM e VLA

No cerne do LG CLOiD está a tecnologia de IA Física da empresa, que combina:

Modelo de Linguagem de Visão (VLM) – converte imagens e vídeos em compreensão estruturada baseada na linguagem

Visão e Linguagem Ação (VLA) – traduz entradas visuais e verbais em ações físicas

Esses modelos foram treinados com dezenas de milhares de horas de dados de tarefas domésticas, permitindo que o LG CLOiD reconheça aparelhos, interprete a intenção do usuário e execute ações apropriadas ao contexto, como abrir portas ou transferir objetos.

Integração com ThinQ e ThinQ ON

As capacidades do LG CLOiD se expandem significativamente por meio de sua integração com o ecossistema de casas inteligentes da LG, incluindo a Plataforma de Fogo com IA "ThinQ™" e o Hub "ThinQ ON". Essa conectividade integrada permite que a LG CLOiD orquestre uma gama mais ampla de serviços entre os diversos aparelhos da LG.

LG Atuator AXIUM: componentes robóticos para IA física

Além do robô doméstico, a LG está lançando o LG Actuator AXIUM™, uma nova marca de atuadores robóticos para manutenção e robôs.

Um atuador funciona como a junta de um robô, integrando um motor que gera força de rotação, um acionamento que controla sinais elétricos e um redutor que regula velocidade e torque. Como um dos componentes mais críticos e custosos em um robô, os atuadores são amplamente considerados uma tecnologia estratégica upstream na era emergente da IA Física.

A LG acumulou tecnologia de componentes de classe mundial por meio de seu negócio líder de eletrodomésticos para casa. Essa expertise em tecnologia de componentes deve ser a base para entregar vantagens competitivas chave em atuadores, como design leve e compacto, alta eficiência e alto torque. Além disso, a tecnologia de design modular da LG permite a personalização e a produção em múltiplas variedades, necessária para a fabricação de robôs avançados, que exigem dezenas de tipos de atuadores.

Roteiro para casas impulsionadas por IA

A LG planeja continuar desenvolvendo robôs domésticos com funções e formas práticas para tarefas domésticas. Simultaneamente, a empresa expandirá a aplicação de sua tecnologia robótica acumulada a eletrodomésticos, criando categorias como "Robôs de Eletrodomésticos", como aspiradores robôs, e "Eletrodomésticos Robotizados", como geladeiras com portas que se abrem automaticamente quando uma pessoa se aproxima. O objetivo final é criar uma "Casa com IA" onde as tarefas domésticas sejam confiadas a eletrodomésticos e robôs domésticos de IA, permitindo que as pessoas descansem, se divirtam e gastem seu tempo em atividades mais valiosas.

"O robô doméstico LG CLOiD foi projetado para interagir naturalmente e entender os humanos que atende, oferecendo um nível otimizado de ajuda doméstica", disse Steve Baek, presidente da LG Home Appliance Solution Company. "Continuaremos nossos esforços incansáveis para alcançar nossa visão Zero Labor Home, tornando o trabalho doméstico coisa do passado para que os clientes possam dedicar mais tempo às coisas que realmente importam."

Os visitantes da CES 2026 (6 a 9 de janeiro) podem experimentar os benefícios concretos do LG CLOiD e do Zero Labor Home por meio de diversos cenários reais no estande da LG (#15004, Las Vegas Convention Center).

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856650/Imagem1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil