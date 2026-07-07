LG Electronics destaca linha de purificadores de ar PuriCare 360º no Brasil

Solução combina design sofisticado, operação silenciosa e sistema de filtragem que remove 99,999% das partículas ultrafinas para um ambiente doméstico mais limpo e seguro.

Resumo da notícia

Destaque da linha de purificadores de ar LG PuriCare 360º no Brasil (modelos AS101DWH0 e AS651DWH0).

A linha oferece uma solução eficaz para a crescente preocupação com a saúde e conforto da familia

Tecnologia principal: Sistema de filtragem 360º com Filtro H de 3 camadas, certificado para remover 99,999% das partículas ultrafinas.

Operação silenciosa, design integrado à decoração e controle via LG ThinQ.

Produtos disponíveis no mercado brasileiro.

SÃO PAULO, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca sua linha de purificadores de ar LG PuriCare 360º no Brasil. Desenvolvidos para atender à crescente preocupação dos consumidores com a saúde e conforto da familia, os modelos AS101DWH0 e AS651DWH0 combinam tecnologia de filtragem avançada e design funcional para melhorar a qualidade do ar e o bem-estar em casa.

Design 360º e filtragem avançada

Divulgação LG

Os purificadores LG PuriCare foram projetados com uma estrutura de 360 graus que absorve o ar de todas as direções e distribui ar mais puro de forma rápida e homogênea.

O coração do sistema é um avançado Filtro H de 3 camadas, que une a filtragem de poeira e a desodorização. Essa tecnologia possui certificação internacional por sua capacidade de remover 99,999% das partículas de poeira ultrafinas¹, tão pequenas quanto 0,01 micrômetros, além de combater bactérias, vírus e mofo suspensos no ar.

Seu formato compacto e elegante, com uma tampa de filtro oculta, foi pensado para se integrar a qualquer decoração, sendo ideal para uso em quartos, escritórios ou salas de estar.

Operação silenciosa e controle inteligente

Alinhados à estratégia de casa conectada da LG, os purificadores PuriCare podem ser controlados remotamente através do aplicativo LG ThinQ™, que permite ao usuário verificar e ajustar a purificação de qualquer lugar.

A linha também foi projetada para uma operação extremamente silenciosa, emitindo apenas 26dB em modo noturno², um ruído mais baixo que um sussurro, para um sono mais tranquilo.

Visão estratégica

"A missão da LG é criar um ambiente doméstico onde a tecnologia cuida ativamente do bem-estar das pessoas. Com a linha PuriCare no Brasil, oferecemos uma solução com tecnologia certificada, que traz a tranquilidade de respirar um ar mais limpo", afirma Lucas Nogueira.

"É um produto que combina performance de purificação superior, conectividade e um design elegante que se integra perfeitamente a qualquer ambiente", conclui.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

¹ Taxa de remoção de 99,999% de poeira ultrafina de 0,01μm testada pelo IBR (EUA) em conformidade com a IEST RP CC001.4. Os resultados podem variar dependendo das condições ambientais e do uso do produto.

² Nível de ruído de 26dB medido no modo noturno (Sleep Mode) em câmara anecoica interna da LG. Os resultados podem variar dependendo do ambiente do usuário.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil