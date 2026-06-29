LG Electronics destaca soluções de video wall e Micro LED para operações de missão crítica no Brasil

Soluções de visualização garantem desempenho contínuo, alta precisão e excelente legibilidade em ambientes exigentes

Resumo da notícia

A LG Electronics (LG) destaca seu portfólio de soluções de visualização para missão crítica, com foco em video wall e no novo Micro LED (LMEA).

As soluções são voltadas a centros de comando e controle, segurança, transporte, energia e outros ambientes que exigem operação contínua.

Com alta resolução, ampla visibilidade e excelente uniformidade de imagem, as tecnologias da LG apoiam a tomada de decisão em tempo real.

O portfólio foi desenvolvido para oferecer confiabilidade, escalabilidade e flexibilidade de instalação em projetos de diferentes portes.

São Paulo, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) reforça sua atuação no mercado brasileiro com soluções de visualização desenvolvidas para operações de missão crítica, com destaque para video wall e para o novo Micro LED. Voltadas a centros de comando, salas de controle e ambientes que exigem disponibilidade contínua, essas tecnologias foram projetadas para entregar precisão, confiabilidade e desempenho visual superior em cenários de alta complexidade.

Confiabilidade para operações que não podem parar

Sala

Em ambientes onde cada segundo conta, a visualização de informações críticas precisa ser contínua, clara e estável. As soluções de video wall da LG e o novo Micro LED (LMEA) foram pensados para aplicações que demandam operação ininterrupta e monitoramento constante, oferecendo uma estrutura robusta para acompanhamento de dados, ocorrências e imagens em tempo real.

Além disso, o portfólio de painéis profissionais da LG foi desenvolvido para atender projetos que pedem alta durabilidade, flexibilidade de configuração e confiabilidade operacional, características essenciais em setores como segurança pública, transporte, energia e infraestrutura.

Mais impacto visual e leitura precisa das informações

Com tecnologias voltadas para ambientes de controle, os painéis profissionais da LG se destacam pela qualidade de imagem, pela boa legibilidade em diferentes condições de uso e pela possibilidade de composições em grande escala. O video wall é ideal para estruturas que exigem visualização ampla e organizada de múltiplas fontes de informação, enquanto o Micro LED LMEA eleva a experiência com altíssima definição, excelente uniformidade e forte impacto visual.

Em projetos de missão crítica, esses diferenciais ajudam a tornar a análise mais ágil e a comunicação entre equipes mais eficiente, especialmente quando a tomada de decisão depende de visibilidade precisa e imediata.

"Para missão crítica e centros de controle, o foco da LG está em soluções que realmente atendam à complexidade desses ambientes, como video wall e, principalmente, o novo Micro LED LMEA", afirma Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil. "São tecnologias pensadas para entregar confiabilidade, continuidade operacional e qualidade de imagem superior, atributos indispensáveis em operações que não podem parar."

Soluções flexíveis para diferentes projetos

O portfólio de painéis profissionais da LG oferece possibilidades para diferentes necessidades de implantação, com soluções que se adaptam a projetos de variados portes e configurações. Essa flexibilidade permite criar desde ambientes de monitoramento integrados até estruturas visuais de grande impacto, sempre com foco em desempenho, estabilidade e experiência de uso.

Ao combinar inovação, robustez e qualidade de imagem, a LG reforça sua presença em projetos de visualização profissional no Brasil e amplia sua oferta para aplicações que exigem o mais alto nível de confiabilidade.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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LG ELECTRONICS – SAC

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0800 707 5454 (Demais localidades)

FONTE LG Electronics Brasil