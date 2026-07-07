LG mostra como a tecnologia ajuda a transformar a rotina de cuidados com as roupas

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LG Electronics Brasil

07 jul, 2026, 19:27 GMT

Com Inteligência Artificial, conectividade e recursos inteligentes, as lava e seca da LG ajudam a simplificar a rotina, oferecer mais cuidado com os tecidos e proporcionar uma experiência mais personalizada aos consumidores.

Resumo da notícia

  • As lava e seca LG combinam Inteligência Artificial e conectividade para tornar a rotina de lavanderia mais prática.
  • Modelos de 15 kg, 16 kg e 18 kg permitem monitoramento remoto por meio do aplicativo LG ThinQ.
  • Tecnologias como AI DD™ e AI DD™ 2.0 identificam características dos tecidos e ajustam automaticamente os movimentos de lavagem.
  • Recursos inteligentes ajudam a otimizar o cuidado com as roupas e oferecem mais conveniência no dia a dia.

SÃO PAULO, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A tecnologia tem mudado a forma como as pessoas realizam tarefas domésticas. Na lavanderia, recursos de Inteligência Artificial e conectividade passaram a oferecer mais praticidade, eficiência e personalização, permitindo que os consumidores acompanhem os ciclos de lavagem, recebam notificações e contem com tecnologias capazes de adaptar o funcionamento do produto às necessidades de cada carga de roupas.

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LAVA E SECA
LAVA E SECA

Nesse cenário, as lava e seca da LG foram desenvolvidas para integrar desempenho, cuidado com os tecidos e recursos inteligentes, oferecendo uma experiência mais conectada para a rotina doméstica.

"A tecnologia deve simplificar o dia a dia e permitir que as pessoas dediquem mais tempo ao que realmente importa. Com Inteligência Artificial e conectividade, buscamos oferecer soluções que tornem o cuidado com as roupas mais eficiente, intuitivo e personalizado", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Inteligência Artificial a favor do cuidado com as roupas

Um dos principais diferenciais das lava e seca da LG é a aplicação da Inteligência Artificial durante a lavagem.

Os modelos de 15 kg e 16 kg contam com a tecnologia AI DD™, que utiliza Inteligência Artificial para detectar o peso da carga e o tipo de tecido, selecionando automaticamente os movimentos de lavagem mais adequados para proporcionar um cuidado otimizado às roupas.

Já o modelo de 18 kg incorpora a tecnologia AI DD™ 2.0, que amplia essa análise ao considerar também o nível de sujeira das roupas, ajustando automaticamente os movimentos de lavagem para oferecer uma experiência mais personalizada.

Conectividade que acompanha a rotina

Compatíveis com o aplicativo LG ThinQ, os modelos permitem acompanhar o progresso dos ciclos de lavagem diretamente pelo smartphone, receber notificações quando as roupas estiverem prontas, acessar ciclos adicionais por download e utilizar o recurso Smart Diagnosis, que auxilia na identificação de possíveis anormalidades operacionais.

Esses recursos ajudam o consumidor a acompanhar o funcionamento do produto mesmo quando está fora de casa, oferecendo mais praticidade para organizar a rotina.

Mais praticidade para o dia a dia

Além da conectividade, as lava e seca da LG reúnem recursos desenvolvidos para tornar a experiência de uso mais simples e eficiente. A combinação entre inteligência artificial, monitoramento remoto e diferentes programas de lavagem contribui para adaptar o funcionamento do produto às necessidades de cada carga, apoiando o cuidado com as roupas e uma rotina mais prática.

"Cada vez mais, os consumidores procuram soluções que facilitem o dia a dia sem abrir mão do cuidado com as roupas. Ao integrar Inteligência Artificial, conectividade e tecnologias desenvolvidas para diferentes perfis de uso, buscamos oferecer uma experiência mais completa e alinhada às necessidades das famílias brasileiras", conclui Edianne Menezes.

Com um portfólio que reúne conectividade, inteligência artificial e tecnologias voltadas ao cuidado com os tecidos, a LG reforça seu compromisso em oferecer soluções que acompanham a evolução da casa conectada e tornam a rotina de lavanderia mais prática e eficiente.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil

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