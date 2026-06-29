LG Electronics é reconhecida entre o 1% das empresas mais sustentáveis do mundo pela S&P Global pelo terceiro ano consecutivo

Reconhecimento reforça o desempenho consistente da companhia em sustentabilidade corporativa e governança nas principais avaliações globais de ESG

Resumo da notícia

LG Electronics conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, a classificação "Top 1%" na Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2026 da S&P Global.

A empresa obteve 77 pontos de 100, a maior pontuação na categoria de Equipamentos de Lazer, Produtos e Eletrônicos de Consumo.

Entre 9.243 companhias avaliadas globalmente, a LG foi uma das apenas duas empresas sul-coreanas a alcançar essa distinção.

A companhia também integra o Dow Jones Best-in-Class World Index pelo 14º ano consecutivo, recorde entre fabricantes sul-coreanos de eletrodomésticos.

Outros reconhecimentos incluem a elevação da nota da MSCI para "AA" e a manutenção da classificação "Platinum" pela EcoVadis

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) foi reconhecida, pelo terceiro ano consecutivo, com a classificação "Top 1%" na Corporate Sustainability Assessment (CSA) da S&P Global, uma das principais avaliações globais de desempenho ESG. A companhia alcançou 77 pontos em 100, registrando a maior pontuação em sua categoria setorial: Equipamentos de Lazer, Produtos e Eletrônicos de Consumo.

O resultado reforça o compromisso da LG com uma gestão responsável pautada por práticas ambientais, sociais e de governança corporativa.

Divulgação LG

A companhia apresentou desempenho consistente em diferentes critérios avaliados pela S&P Global, incluindo políticas ambientais, direitos humanos, gestão da cadeia de suprimentos e relacionamento com clientes. A LG também se destacou em governança corporativa, com reconhecimento por seus avanços em transparência e fortalecimento da independência de seu conselho administrativo.

Na edição mais recente da avaliação, apenas 70 das 9.243 empresas analisadas em 62 setores receberam a classificação "Top 1%", sendo a LG uma das únicas duas companhias sul-coreanas contempladas.

Além do reconhecimento da S&P Global, a LG também foi destacada por outras instituições internacionais de referência em ESG. A empresa passou a integrar, pelo 14º ano consecutivo, o Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC) World Index, consolidando o mais longo histórico entre fabricantes sul-coreanos de eletrodomésticos no índice e posicionando a LG entre o top 10% em sustentabilidade das 2.500 maiores empresas do mundo.

Neste ano, a LG teve sua classificação ESG elevada de "A" para "AA" pela MSCI (Morgan Stanley Capital International), após permanecer por cinco anos no mesmo patamar. A companhia também recebeu, pelo segundo ano consecutivo, a classificação "Platinum" da EcoVadis, reconhecimento concedido ao 1% das empresas mais bem avaliadas em seus respectivos setores, além de manter a classificação de baixo risco ESG atribuída pela Sustainalytics.

Como parte de sua estratégia de gestão sustentável, a LG mantém a meta de converter todas as suas operações globais para 100% de energia renovável até 2050. A empresa também vem ampliando o uso de plásticos reciclados e desenvolvendo materiais de amortecimento à base de papel, como parte de suas iniciativas de redução do uso de plástico.

Entre suas frentes de descarbonização, a companhia avança em projetos de redução de emissões de carbono, incluindo certificações voluntárias para suas tecnologias de bombas de calor de alta eficiência. Paralelamente, a LG segue fortalecendo sua governança corporativa por meio do aumento da independência e transparência de seu conselho, incluindo a nomeação de presidentes entre seus conselheiros independentes.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil