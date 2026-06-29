LG Electronics é reconhecida pelo sexto ano consecutivo entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil



Premiação Best Workplaces, promovida pelo InfoJobs, destaca empresas que se sobressaem pela qualidade do ambiente de trabalho e pela satisfação de seus colaboradores

Resumo da notícia

A LG Electronics Brasil foi reconhecida pelo sexto ano consecutivo com o prêmio Best Workplaces, promovido pelo InfoJobs, na categoria Tecnologia e Telecom.

A premiação destaca empresas que se sobressaem pela qualidade do ambiente de trabalho, cultura organizacional e satisfação dos colaboradores.

O reconhecimento reforça o compromisso da LG com o desenvolvimento das pessoas, promovendo um ambiente colaborativo e inovador.

A companhia mantém iniciativas voltadas à um bom ambiente de trabalho, crescimento profissional e fortalecimento de uma cultura alinhada ao conceito global da marca, "Life's Good".

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil foi reconhecida, pelo sexto ano consecutivo, com o prêmio Best Workplaces, promovido pelo InfoJobs, na categoria Tecnologia e Telecom. A premiação destaca empresas que se diferenciam pela excelência no ambiente corporativo, cultura organizacional e experiência oferecida aos colaboradores.

Divulgação LG

O reconhecimento reforça o compromisso contínuo da LG em promover um ambiente de trabalho colaborativo, inovador e focado no desenvolvimento das pessoas. A companhia acredita que a valorização dos colaboradores é parte essencial para impulsionar criatividade, inovação e resultados sustentáveis.

"Acreditamos que construir um ambiente acolhedor, respeitoso e inspirador faz toda a diferença para o crescimento das pessoas e da empresa. Receber esse reconhecimento pelo sexto ano consecutivo é motivo de muito orgulho para todos nós", afirma Claudia Claudino, Diretora de RH da Electronics Brasil.

Realizado anualmente, o prêmio Best Workplaces reconhece empresas com altos índices de satisfação entre seus colaboradores, considerando avaliações espontâneas sobre clima organizacional, liderança, oportunidades de desenvolvimento e bem-estar no ambiente profissional.

Mais do que um reconhecimento, a conquista reforça a cultura da LG de colocar as pessoas no centro de suas estratégias, promovendo iniciativas voltadas a um bom ambiente de trabalho, desenvolvimento profissional e fortalecimento de uma cultura alinhada ao conceito global da marca, "Life's Good".

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

FONTE LG Electronics Brasil