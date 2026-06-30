LG Electronics lança TV de 100 polegadas no Brasil com tecnologia QNED

QNED85 combina tela gigante, tecnologia Mini LED e recursos avançados de inteligência artificial para uma experiência premium de entretenimento

Resumo da Notícia

A nova LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED85 chega ao Brasil com tela de 100 polegadas, ampliando o portfólio de TVs ultragrandes da marca;

Equipada com tecnologia Mini LED e Precision Dimming Pro, a TV oferece maior controle de iluminação, contraste aprimorado e riqueza de detalhes em cada cena;

A tecnologia exclusiva Cores Dinâmicas QNED Pro proporciona uma ampla gama de cores com certificação de 100% de volume de cor;

O Processador AI Alpha 8 Ger3 utiliza inteligência artificial para otimizar imagem e som de forma personalizada;

O sistema webOS complementa a experiência com recursos inteligentes e personalização por meio da plataforma LG AI TV.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil anuncia a chegada da nova Smart TV LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED85 de 100 polegadas. Desenvolvido para consumidores que buscam uma experiência de entretenimento em grande escala, o modelo reúne tecnologia Mini LED, processamento inteligente e uma tela ultragrande para transformar filmes, esportes e jogos em experiências ainda mais imersivas.

TV

Com 100 polegadas, a nova QNED85 reforça a estratégia da LG de expandir o acesso a experiências premium em telas cada vez maiores. O tamanho da tela amplia o campo de visão e contribui para uma sensação cinematográfica dentro de casa, potencializando o impacto visual de diferentes tipos de conteúdo.

"A demanda por telas grandes continua crescendo à medida que os consumidores buscam experiências mais imersivas para filmes, esportes, streaming e games. A nova QNED85 de 100 polegadas combina esse formato ultragrande com tecnologias avançadas de imagem da LG, entregando uma experiência premium capaz de transformar qualquer ambiente em um verdadeiro centro de entretenimento", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores da LG Electronics Brasil.

Mini LED para contraste aprimorado e detalhes mais precisos

Um dos grandes destaques da nova QNED85 é a tecnologia Mini LED, que utiliza milhares de LEDs de tamanho reduzido para controlar a iluminação da tela com maior precisão. Em conjunto com o Precision Dimming Pro, a tecnologia permite ajustes mais refinados da luz, proporcionando níveis superiores de contraste, pretos mais profundos e maior riqueza de detalhes em cenas claras e escuras.

O resultado é uma imagem mais equilibrada e realista, capaz de reproduzir conteúdos com alta qualidade mesmo em cenas complexas e com diferentes níveis de brilho.

Cores mais vibrantes com a tecnologia Cores Dinâmicas QNED Pro

A nova QNED85 também incorpora a tecnologia exclusiva Cores Dinâmicas QNED Pro, desenvolvida pela LG para oferecer uma ampla gama de cores e reprodução mais precisa das imagens.

Certificada para 100% de volume de cor, a tecnologia permite que as cores mantenham intensidade e fidelidade em diferentes níveis de brilho, contribuindo para uma experiência visual mais vibrante e realista em filmes, esportes, séries e jogos.

Processamento inteligente para uma experiência personalizada

Equipada com o Processador AI Alpha 8 Ger3, a TV utiliza inteligência artificial para otimizar automaticamente imagem e som de acordo com o conteúdo reproduzido. O processador aprimora detalhes em 4K, ajusta cores, brilho e contraste em tempo real e oferece uma experiência audiovisual mais refinada.

A QNED85 também integra o ecossistema LG AI TV, reunindo recursos inteligentes de personalização e conveniência por meio do webOS e do AI Hub, proporcionando uma navegação mais intuitiva e adaptada às preferências de cada usuário.

A LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED85 de 100 polegadas já está disponível em pré-venda no mercado brasileiro por meio dos canais oficiais da LG e parceiros varejistas. Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil