Smart TV LG OLED 4K B6 chega ao Brasil com exclusividade na loja oficial LG.com

Novo modelo reúne a qualidade de imagem da tecnologia OLED da LG, processador inteligente de última geração e desempenho avançado para entretenimento e games

Resumo da Notícia

A nova Smart TV LG OLED AI 4K B6 chega ao Brasil com venda exclusiva no site oficial da marca, nas versões de 55 e 65 polegadas, ampliando a linha de TVs OLED da LG;

Integrante da categoria mais premium de televisores da marca, a OLED B6 entrega a experiência visual característica da tecnologia OLED, com Preto Perfeito e Cores Perfeitas certificadas;

Equipada com o Processador AI Alpha 8 Ger3, a TV utiliza inteligência artificial para aprimorar imagem e som em tempo real;

Com até 144 Hz em resolução 4K e compatibilidade com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, a OLED B6 oferece alto desempenho para jogos;

O premiado sistema webOS complementa a experiência com recursos avançados de inteligência artificial e personalização.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil anuncia a chegada da nova Smart TV LG OLED AI 4K B6 ao mercado brasileiro. Disponível em versões de 55 e 65 polegadas, o modelo passa a integrar a linha OLED da marca, reconhecida como a categoria mais premium de televisores da LG, reunindo qualidade de imagem excepcional, inteligência artificial avançada e recursos desenvolvidos para elevar a experiência de entretenimento em casa.

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Para consumidores que buscam onde comprar uma Smart TV LG premium no Brasil, o modelo já está disponível na loja oficial LG.com, com condições exclusivas como parcelamento em até 12x sem juros, entrega rápida e benefícios na primeira compra. Confira os principais benefícios:

Smart TV 4K com inteligência artificial

Ideal para games (até 144Hz)

Compatibilidade com tecnologias NVIDIA / AMD

Disponível na loja oficial LG.com

Parcelamento em até 12x sem juros

Entrega rápida (prioridade região SP)

A nova Smart TV LG OLED AI 4K B6 entrega os diferenciais que consagraram a tecnologia OLED da LG mundialmente. Com as tecnologias Preto Perfeito e Cores Perfeitas certificadas pela UL, o modelo oferece contraste incomparável, reprodução precisa de cores e riqueza de detalhes em qualquer condição de iluminação. Como cada pixel emite sua própria luz, a TV é capaz de reproduzir níveis de preto absolutos, proporcionando imagens mais realistas, profundidade superior e uma experiência visual mais imersiva.

"O OLED representa o mais alto padrão de qualidade de imagem dentro do portfólio de televisores da LG. A nova Smart TV LG OLED AI 4K B6 amplia nossa linha premium ao reunir os principais benefícios da tecnologia OLED, combinando contraste excepcional, fidelidade de cores e recursos inteligentes que tornam a experiência de entretenimento ainda mais completa", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores da LG Electronics Brasil.

Smart TV LG com inteligência artificial para imagem e som

Equipada com o Processador AI Alpha 8 Ger3, a nova Smart TV LG OLED AI 4K B6 utiliza inteligência artificial para otimizar automaticamente imagem e som de acordo com o conteúdo exibido. O processador aprimora detalhes em 4K, ajusta brilho, contraste e cores em tempo real e contribui para uma experiência audiovisual mais rica e personalizada.

Entre os destaques está o AI HDR Remastering, recurso que utiliza inteligência artificial para aprimorar conteúdos SDR, elevando a qualidade visual das imagens e proporcionando maior profundidade, brilho e realismo.

TV 4K ideal para games (até 144Hz)

A Smart TV LG OLED AI 4K B6 também foi desenvolvida para atender aos consumidores que buscam alto desempenho em jogos. Com taxa de atualização de até 144 Hz em resolução 4K, o modelo oferece imagens fluidas e maior responsividade durante as partidas. A compatibilidade com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium ajuda a reduzir cortes de imagem e atrasos, garantindo uma experiência mais estável e imersiva para os gamers.

Assim como os demais modelos da linha AI TV da LG, a OLED B6 conta com o sistema operacional webOS e recursos avançados de inteligência artificial que tornam a navegação mais intuitiva e personalizada. O AI Hub reúne funcionalidades como AI Voice ID, AI Concierge e Multi AI Search, permitindo que a TV reconheça preferências, sugira conteúdos relevantes e facilite o acesso a informações e entretenimento.

Onde comprar a nova TV LG no Brasil

A nova Smart TV LG OLED AI B6 está disponível no mercado brasileiro com exclusividade no site oficial da marca, acompanhada dos principais benefícios oferecidos pelo canal. Entre as principais vantagens ao consumidor, estão o parcelamento em até 12 vezes sem juros, 5% de desconto na primeira compra, além de entrega rápida, especialmente para a região de São Paulo.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil