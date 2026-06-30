LG inova com a LG xboom Stage 501: potência, design, tecnologia de ponta e bateria de 25 horas

Nova caixa de som da LG reúne recursos avançados de áudio, karaokê inteligente, iluminação de festa sincronizada e alta autonomia

Resumo da Notícia

LG lança oficialmente a nova caixa de som portátil LG xboom Stage 501 no Brasil.

O novo modelo combina potência, inteligência artificial e portabilidade, com até incríveis 25 horas de bateria com duração real para transformar festas e eventos prolongados.

Sistema de áudio profissional desenvolvido em parceria com a Peerless, fabricante dinamarquesa de renome internacional, com mais de 100 anos de tradição.

A tecnologia LG também está na inteligência artificial. AI Sound, AI Lighting e Space Calibration Pro, personalizam a experiência sonora e visual. Já o AI Karaoke Master transforma qualquer música em karaokê em tempo real.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anuncia o lançamento da nova LG xboom Stage 501 no Brasil, ampliando seu portfólio de soluções de áudio com uma caixa de som portátil para a festa, desenvolvida para transformar qualquer ambiente em uma experiência completa de entretenimento. Para consumidores que procuram uma caixa de som bluetooth potente e com bateria de longa duração, a nova LG xboom Stage 501 chega como uma opção completa para festas e uso portátil.

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Combinando potência sonora, inteligência artificial, portabilidade e bateria de longa duração, o novo modelo foi projetado para acompanhar diferentes momentos de lazer, desde encontros casuais até celebrações de maior porte. Para mais informações e para comprar diretamente, acesse LG.com/br. Confira os principais recursos:

Caixa de som bluetooth portátil

Até 25 horas de bateria

Som potente para festas

Recursos de AI (som e iluminação)

Função karaokê integrada

Um dos grandes destaques da novidade é a Assinatura Sonora xboom refinada por will.i.am, artista, produtor musical e empreendedor reconhecido mundialmente por sua atuação na música, com Black Eyed Peas, seu impacto na cultura, e suas iniciativas no âmbito da tecnologia e inteligência artificial. O resultado é uma experiência sonora equilibrada, envolvente e preparada para diferentes estilos musicais.

"A nova LG xboom Stage 501 representa nossa visão de tornar o entretenimento. Combinamos potência sonora, longa autonomia de bateria e recursos baseados em inteligência artificial para criar uma experiência capaz de acompanhar diferentes momentos de celebração, dentro ou fora de casa", afirma Marcos Choi, especialista em dispositivos de Audio da LG Electronics Brasil.

O desempenho sonoro é complementado por um conjunto de drivers, os auto-falantes premium, desenvolvidos pela tradicional fabricante dinamarquesa Peerless. A combinação entre woofers de 5,25 polegadas e drivers full-range de 2,5 polegadas proporciona graves profundos, médios equilibrados e agudos nítidos, garantindo uma experiência sonora rica e envolvente em diferentes ambientes.

Caixa de som bluetooth potente com até 25 horas de bateria

Projetada para oferecer liberdade extrema e mobilidade, a LG xboom Stage 501 conta com bateria de até 25 horas de duração, a maior da categoria. Com ela, a música vai tocar e acompanhar o ritmo da festa do início ao fim, sem interrupções.

A nova caixa de som bluetooth incorpora recursos avançados de inteligência artificial para tornar a experiência de uso mais dinâmica e personalizada. Com o AI Karaoke Master, os usuários podem transformar suas músicas favoritas em karaokê instantaneamente, sem a necessidade de microfone. A IA identifica e remove as vozes da música em tempo real, e cria uma experiência de karaokê prática e intuitiva, sem necessidade de aplicativos adicionais.

Além disso, o recurso Key Changer permite ajustar o tom das músicas para diferentes vozes, tornando as apresentações ainda mais confortáveis e divertidas. A inteligência artificial também atua em outros aspectos da experiência. O AI Sound analisa o conteúdo reproduzido e ajusta automaticamente as configurações de áudio para otimizar músicas, podcasts e conteúdos falados. Já o AI Lighting sincroniza os efeitos luminosos com o ritmo das músicas, criando uma atmosfera visual que acompanha cada momento da reprodução.

Recursos de inteligência artificial aplicados ao áudio portátil

Pensando em diferentes cenários de uso, a LG equipou a LG xboom Stage 501 com recursos de inteligência artificial aplicados ao áudio portátil, como o Space Calibration Pro, tecnologia capaz de analisar automaticamente o ambiente e ajustar o equalizador para proporcionar o melhor desempenho sonoro em espaços internos ou externos.

A flexibilidade também está presente no design do produto, que oferece quatro possibilidades de posicionamento para melhor adaptação ao espaço disponível. As alças integradas facilitam o transporte na horizontal ou na vertical, reforçando a proposta de mobilidade da caixa de som.

A certificação IPX4 garante resistência contra respingos d'água e chuva leve, oferecendo mais tranquilidade para o uso em ambientes externos. Já a tecnologia Auracast™ permite conectar múltiplas caixas de som compatíveis para ampliar a cobertura sonora e criar experiências ainda mais imersivas em eventos de diferentes tamanhos.

Disponibilidade

A nova LG xboom Stage 501 já está disponível em pré-venda pelo site oficial da marca, onde os consumidores encontram condições diferenciadas, como parcelamento, entrega rápida e benefícios exclusivos. O produto chega às lojas físicas parceiras em breve.

Para compra, mais informações ou para conhecer o portfólio completo de áudio da LG, acesse Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil