LG Electronics simplifica preparativos para receber convidados com ciclo a vapor, garantindo higiene e praticidade no lar

Tecnologia avançada de lava e secas da LG Brasil oferece limpeza profunda e cuidado com os tecidos para momentos especiais em casa

Resumo da notícia

A LG Electronics destaca o ciclo a vapor de suas lava e secas como solução ideal para os preparativos do lar ao receber convidados.

A tecnologia de vapor sanitiza profundamente itens como toalhas de mesa e outros tecidos, eliminando alérgenos e bactérias para um ambiente mais saudável.

A funcionalidade oferece praticidade, reduzindo a necessidade de passar e preparando a casa com eficiência para qualquer ocasião.

Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil, reforça o compromisso da marca com o bem-estar e a tranquilidade familiar.

SÃO PAULO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) comunica o benefício de seus ciclos a vapor em lava e secas, oferecendo uma solução eficaz e prática para os cuidados do lar e momentos de celebração. A tecnologia é fundamental para garantir a higienização profunda de itens essenciais como toalhas de mesa e guardanapos, facilitando a organização e promovendo um ambiente mais saudável para receber convidados, alinhando-se com a área de Home Solutions e o bem-estar no lar.

Higiene profunda e cuidado com os tecidos

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Receber amigos e familiares em casa é um momento de reencontro e alegria, e a preparação do lar exige atenção especial aos detalhes, especialmente à limpeza e higiene. As lava e secas da LG, com sua avançada tecnologia de vapor, são projetadas para atender a essa demanda. O ciclo a vapor penetra nas fibras dos tecidos, eliminando até 99,9% de alérgenos e bactérias*, proporcionando uma sanitização que a água quente por si só não consegue. Isso é particularmente útil para toalhas de mesa e outros itens de tecido que adornam a mesa, garantindo que estejam impecavelmente limpos e seguros para qualquer evento.

Praticidade no dia a dia e em ocasiões especiais

Além da higienização, o ciclo a vapor oferece a vantagem de reduzir significativamente as rugas, facilitando o processo de passar as roupas e economizando tempo precioso durante os preparativos. A conveniência de ter uma lavadora e secadora em um único aparelho, combinada com funcionalidades inteligentes como a tecnologia AI DD™ (que detecta o tipo de tecido e otimiza o movimento de lavagem) e a conectividade LG ThinQ® (para controle remoto e monitoramento), transforma a rotina de cuidados com as roupas e otimiza a organização para qualquer celebração.

"Momentos de união e celebração em casa são especiais, e queremos que nossos consumidores desfrutem desses momentos sem preocupações," afirma Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil. "Nossas lava e secas com ciclo a vapor são projetadas para oferecer não apenas limpeza, mas também a tranquilidade de saber que itens como toalhas de mesa estão profundamente higienizados, prontos para receber a família e amigos com todo o cuidado que eles merecem. É a tecnologia a serviço do bem-estar e da praticidade no dia a dia do lar brasileiro, em qualquer época do ano."

Inovação LG para um lar melhor

Com seu portfólio de lavanderia, a LG reforça seu compromisso em oferecer soluções que simplificam a vida, promovem a saúde e proporcionam conforto. As lava e secas com ciclo a vapor exemplificam como a inovação pode se integrar à vida cotidiana, tornando as tarefas domésticas menos onerosas e permitindo que os consumidores dediquem mais tempo ao que realmente importa: o convívio com seus entes queridos.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

*Elimina até 99,9% de alérgenos e bactérias, com base em testes independentes.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com .

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o ' Radio Optimism ' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil