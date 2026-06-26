LG Electronics tem nota de crédito elevada para "BBB+" pela S&P Global

Reconhecimento reflete crescimento consistente, melhora da rentabilidade e marca a primeira elevação da nota em 12 anos

Resumo da notícia

A S&P Global elevou a nota de crédito corporativo de longo prazo da LG Electronics para "BBB+", com perspectiva estável, marcando a primeira elevação da avaliação da companhia pela agência em 12 anos.

A decisão reflete a expectativa de uma melhoria estrutura financeira, impulsionada pelo sólido crescimento nos negócios centrais da LG.

A S&P Global destacou ainda os resultados positivos da LG em áreas estratégicas, incluindo a rentabilidade estável em eletrodomésticos premium, expansão nos modelos de assinatura e negócios B2B, crescimento no segmento da plataforma webOS e avanços nas soluções automotivas, apoiados por uma expressiva carteira de pedidos.

SÃO PAULO, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) teve sua nota de crédito corporativo de longo prazo elevada para "BBB+", com perspectiva estável, pela S&P Global Ratings, uma das principais agências internacionais de avaliação de risco.

A elevação, a primeira concedida pela S&P Global à LG em 12 anos, reconhece a forte competitividade dos principais negócios da companhia, além da expectativa de melhora de sua estrutura financeira. De acordo com o relatório, a S&P Global espera que o desempenho consistente da empresa resulte em geração robusta de fluxo de caixa livre, redução do endividamento e maior estabilidade financeira ao longo dos próximos dois anos.

A S&P Global prevê que os principais negócios da LG mantenham desempenho consistente nos próximos dois anos, com crescimento impulsionado pela competitividade de seus produtos no segmento premium e pela expansão de negócios B2B e modelos baseados em assinatura.

Destaques das unidades de negócios da LG:

Home Appliance Solution Company: deve manter rentabilidade estável, apoiada por sua forte presença no segmento de produtos premium, pelo crescimento em mercados emergentes e pela expansão do modelo de assinatura.

Media Entertainment Solution Company: A S&P Global projeta um crescimento contínuo e geração consistente de lucros em virtude da alta demanda por TVs OLED premium e da expansão do ecossistema da plataforma webOS.

Vehicle Solution Company: Crescimento contínuo e melhora nos lucros são esperados como resultado da posição consolidada da empresa no setor de telemática, sistemas de infotainment automotivo, além de uma robusta carteira de pedidos, que contribui para maior previsibilidade de receita..

Além disso, a agência destacou o impacto positivo da LG Display para o desempenho financeiro consolidado do grupo. A LG Electronics detém 36,7% de participação na LG Display, cuja recuperação operacional e financeira foi apontada como um dos fatores que sustentam a avaliação positiva da S&P Global.

Com base na política financeira disciplinada da LG, a agência prevê que a empresa continuará registrando forte geração de fluxo de caixa livre e melhora significativa na relação dívida/EBITDA, de 1,6 vez em 2025 para 1,2 vez em 2026 e 1,0 vez em 2027.

Reconhecimento recente no mercado de crédito

Essa elevação da classificação pela S&P Global foi precedida por uma revisão para a perspectiva positiva da empresa em outubro de 2025. A decisão também ocorre após um movimento similar de outra grande agência de classificação de risco, a Moody's Ratings, que aumentou a nota da LG para "Baa1", em janeiro de 2026. A agência Korea Inverstors Service também revisou sua avaliação de crédito doméstica da LG para "positiva" no mês passado, consolidando o reconhecimento da melhora financeira da empresa no mercado.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil