LG estreia a tecnologia Mini RGB evo AI 4K no Brasil e reforça liderança em inovação de imagem

Nova categoria de TVs da marca combina cobertura de cores certificada, processamento inteligente e recursos avançados de imagem para elevar a experiência visual dos consumidores

Resumo da Notícia

A LG Electronics Brasil anuncia a chegada da nova linha Mini RGB evo AI 4K, ampliando seu portfólio de tecnologias premium para entretenimento doméstico;

Disponível em versões de 55, 65, 75 e 86 polegadas, a novidade combina reprodução avançada de cores, inteligência artificial e experiência de visualização imersiva;

A linha oferece 100% de cobertura das gamas de cores DCI-P3 e Adobe RGB, proporcionando alta fidelidade de reprodução e maior riqueza visual;

O Processador AI Alpha 8 Ger3 utiliza inteligência artificial para otimizar imagem e som em tempo real, entregando uma experiência personalizada;

SÃO PAULO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil anuncia a chegada da nova linha Smart TV LG Mini RGB evo AI 4K ao mercado brasileiro. Disponível nas versões de 55, 65, 75 e 86 polegadas, o lançamento amplia o portfólio premium de televisores da marca ao introduzir uma nova proposta de experiência visual baseada em reprodução avançada de cores, processamento inteligente e recursos desenvolvidos para diferentes perfis de entretenimento.

Divulgação LG

Combinando inovação em qualidade de imagem e inteligência artificial, a linha Mini RGB evo reforça o compromisso da LG em oferecer tecnologias capazes de atender consumidores que buscam experiências audiovisuais cada vez mais sofisticadas, seja para filmes, esportes, jogos ou streaming.

"A LG possui um histórico de liderança em tecnologias de imagem e continua expandindo o portfólio para atender às diferentes necessidades dos consumidores. A chegada da linha Mini RGB evo representa mais um passo nessa estratégia, reunindo reprodução avançada de cores, processamento inteligente e recursos premium para oferecer uma experiência visual diferenciada em telas grandes", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores da LG Electronics Brasil.

Fidelidade de cores certificada para imagens mais realistas

Um dos grandes destaques da nova linha Mini RGB evo é sua capacidade de reproduzir cores com elevado nível de precisão. Os modelos contam com certificação de 100% de cobertura das gamas de cores DCI-P3 e Adobe RGB, referências amplamente utilizadas para avaliação de fidelidade e amplitude cromática.

Essa capacidade permite reproduzir uma gama mais ampla de tonalidades e nuances, resultando em imagens mais vibrantes, naturais e fiéis ao conteúdo original. O resultado é uma experiência visual mais rica, capaz de destacar detalhes e proporcionar maior realismo em diferentes tipos de conteúdo.

"A linha Mini RGB evo também incorpora a tecnologia Precision Dimming, que utiliza o poder de processamento do AI Alpha 8 Ger3 para controlar a iluminação da tela com maior precisão", destaca o especialista da LG Electronics. O recurso contribui para níveis superiores de contraste, aprimorando a percepção de profundidade e evidenciando detalhes tanto em áreas claras quanto escuras da imagem. O resultado são cenas mais equilibradas e uma experiência visual mais refinada.

Equipada com o Processador AI Alpha 8 Ger3, a nova linha Mini RGB evo utiliza inteligência artificial avançada para analisar e otimizar automaticamente imagem e som de acordo com o conteúdo reproduzido. Com desempenho de NPU até cinco vezes superior em relação às gerações anteriores, o processador aprimora detalhes em 4K, ajusta cores, brilho e contraste em tempo real e contribui para uma experiência audiovisual mais imersiva e personalizada.

Experiência inteligente e personalizada

Integrada ao ecossistema LG AI TV, a linha Mini RGB evo oferece acesso aos recursos inteligentes do sistema operacional webOS. A plataforma reúne funcionalidades voltadas para personalização e conveniência, permitindo que a experiência de uso seja adaptada às preferências de cada consumidor.

Por meio do AI Hub, os usuários podem acessar recomendações personalizadas, recursos de pesquisa inteligente e ferramentas desenvolvidas para simplificar a navegação e ampliar a interação com a TV.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil