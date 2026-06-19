LG expande portfólio DVLED com novos LG MAGNIT e soluções All-in-One na InfoComm 2026

Novos modelos LG MAGNIT e All-in-One têm foco em instalação simplificada, desempenho visual premium e versatilidade para diferentes aplicações

Resumo da notícia

A LG Electronics USA está apresentando uma gama de soluções Direct View LED (DVLED) na InfoComm 2026, com destaque para cinco novos monitores de sua linha emblemática LG MAGNIT.

Os participantes da InfoComm 2026 também poderão conhecer outras soluções DVLED da LG para 2026, bem como controladores compatíveis com a LG.

Em conjunto, o portfólio ampliado reflete o foco da LG em oferecer soluções DVLED flexíveis que equilibram desempenho visual, facilidade de implantação e confiabilidade a longo prazo.

SÃO PAULO, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil, referência em displays digitais para ambientes comerciais, está ampliando seu portfólio de soluções Direct View LED (DVLED), incluindo modelos Micro LED da linha LG MAGNIT. Entre os lançamentos, um dos principais destaques da marca na InfoComm 2026 é o novo LG MAGNIT Active Micro LED (LSAH007), uma solução premium desenvolvida para transformar salas de reunião, lobbies corporativos, showrooms e home cinemas em verdadeiros centros de experiência visual.

INFOCOMM

Além disso, o evento, realizado em Las Vegas de 13 a 19 de junho, conta com outras inovações no estande da LG (#C7836), como a nova geração do LG MAGNIT Gen 2 (LMPB), modelos da linha Essential (LMEA e LASA) e os sistemas All-in-One (AIO) projetados para oferecer tecnologia integrada, operação simplificada e imagens de alta qualidade.

"Estar presente na InfoComm 2026 é fundamental para mostrar como a LG está liderando a evolução dos painéis profissionais com soluções que atendem às demandas específicas de diferentes mercados, com foco em oferecer desempenho visual premium, simplicidade de implementação e confiabilidade a longo prazo. O LG MAGNIT Active Micro LED (LSAH007), que estamos destacando na feira, representa esse compromisso ao unir inovação tecnológica e alta performance para transformar o modo como percebemos e vivenciamos a comunicação visual nos ambientes corporativos e residenciais", explica Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil.

Destaques das inovações apresentadas pela LG na InfoComm 2026

LG MAGNIT Active Micro LED:

Um dos principais lançamentos da LG no evento, o LG MAGNIT Active Micro LED (modelo LSAH007), é um painel que combina a tecnologia Active Matrix e uma tela 4K Ultra HD de 136 polegadas, ideal para home cinemas imersivos e aplicações premium em espaços corporativos. Seu contraste de 1.000.000:1, suporte para Dolby Vision HDR e taxa de atualização variável de até 144Hz oferecem um desempenho visual impressionante. Além disso, a tecnologia de processamento Alpha 9 AI da LG contribui para maior clareza de imagem e melhor desempenho em cenas com movimento. Com design elegante, o modelo inclui alto-falantes integrados e compatibilidade com webOS 23, AirPlay 2 e Miracast, apresentando-se como uma solução all-in-one, sofisticada e altamente funcional.

LG MAGNIT Essential Micro LED e All-in-One:

Na feira, a LG também apresenta a nova categoria de entrada do portfólio LG MAGNIT, com uma linha Essential que foca em simplificação estrutural e escalabilidade. Os destaques são o LG MAGNIT Essential Micro LED (LMEA) e o MAGNIT Essential All-in-One (LASA). Esses modelos combinam tecnologia Micro LED com facilidade de instalação e manutenção, mantendo foco em qualidade visual. Com brilho de até 600 nits, suporte para conteúdos HDR10 e iluminação consistente, são soluções ideais para espaços como lobbies corporativos, salas de briefing executivo e ambientes de varejo premium.

Estratégia LG: além dos displays

A LG reforça sua abordagem "Beyond Displays Solutions", que busca atender às necessidades do mercado de painéis profissionais com um portfólio completo. Além de desenvolver equipamentos de altíssima qualidade, a empresa oferece tecnologias integradas, como serviços em nuvem e sistemas de suporte para instalações de DVLED. Essa visão vai ao encontro das demandas de empresas que procuram não apenas displays, mas soluções completas para otimizar e transformar suas operações.

Com a projeção de um aumento global na demanda por grandes displays e tecnologias visuais imersivas em segmentos como corporativo, varejo, transporte, entretenimento, saúde e residências de alto padrão, os lançamentos da LG na InfoComm 2026 reafirmam esse compromisso, equilibrando desempenho visual premium, fácil instalação e confiabilidade de longo prazo.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil