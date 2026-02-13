LG GALLERY+ apresenta obras de arte digital da Sedition, incluindo peças exclusivas selecionadas

Sedition no Gallery+ oferece a milhões de usuários de Smart TVs LG acesso a impressionantes obras de arte digital de alguns dos artistas mais aclamados do mundo

SÃO PAULO, 13 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) firmou parceria com a Sedition, plataforma pioneira de arte digital, para levar obras contemporâneas inspiradoras ao LG Gallery+.¹ Serviço premium de curadoria visual para Smart TVs LG, a assinatura LG Gallery+ oferece uma vasta biblioteca de conteúdos, incluindo obras em formato de vídeo, proporcionando uma experiência artística dinâmica e imersiva em casa, permitindo que os usuários expressem seu estilo pessoal por meio de suas telas. A parceria reflete o compromisso contínuo da LG em expandir e aprimorar a experiência de entretenimento doméstico.

LG GALLERY +

A Sedition trabalha diretamente com artistas contemporâneos de destaque e instituições culturais para publicar obras criadas especificamente para telas. Por meio de seu programa curatorial, a Sedition reúne uma ampla variedade de práticas digitais — incluindo fotografia, imagens em movimento e arte baseada em tecnologia — cuidadosamente adaptadas para exibição em alta qualidade. Essa abordagem está alinhada à visão do LG Gallery+ de transformar a TV em uma tela digital sofisticada para o lar moderno.

A Sedition no Gallery+ oferece aos proprietários de Smart TVs LG uma seleção curada de mais de 300 obras de arte digital, ampliando tanto o volume quanto a variedade de arte contemporânea disponível nas TVs avançadas da LG. Com mais de dez anos de experiência na apresentação de obras digitais, a Sedition apresenta aos usuários da LG trabalhos de artistas internacionalmente reconhecidos, agora reinventados para uma visualização imersiva em casa por meio do LG Gallery+.

Vale destacar que a Sedition no Gallery+ inclui uma coleção exclusiva² com obras de seis artistas inovadores. Entre eles está SARES, um nome em ascensão no cenário da arte digital, cujas criações combinam estética clássica com tecnologia de ponta. Sua série exclusiva para o Gallery+, Vertigo, captura momentos de transformação intensa por meio de uma bela combinação de arte generativa com IA, dados biométricos e estruturas matemáticas complexas.

A coleção também apresenta obras de Diego Castro (M.O.N.O.M.O), artista de CGI e IA conhecido por suas criações digitais futuristas com foco biológico. Sua série Synthesized Nature, esculturas digitais que exploram o limiar entre o mundo tecnológico e o orgânico, convida o espectador a vivenciar luz, forma e ritmo como presenças vivas.

Além disso, a coleção exclusiva da Sedition para o LG Gallery+ inclui trabalhos de Mat Collishaw, uma das figuras mais influentes da arte contemporânea britânica, como Burning Flower e The End of Innocence. Obras selecionadas do artista vencedor do Prêmio Turner, Mark Titchner, também estão disponíveis, incluindo The World Isn't Working, que utiliza um padrão de janela "angelical" para transmitir uma condenação pragmática e sem sentimentalismo das falhas coletivas da humanidade.

Outra exclusividade do Gallery+, Figures of Light, do StudioScheele, explora a interação entre luz e dança por meio de quatro obras em vídeo envolventes que unem elementos do balé clássico com tecnologia digital avançada. A coleção inclui ainda trabalhos de Lindsay Kokoska, fundadora do Infinite Mantra Art Studio, cuja arte utiliza processos digitais modernos e imagens surreais para explorar temas como consciência, meditação e outras dimensões.

Impulsionado pela premiada plataforma webOS da LG, o LG Gallery+ oferece acesso a mais de 5.000 obras de arte, que vão de belas-artes a cenas cinematográficas e visuais de jogos — permitindo que os usuários transformem suas TVs em telas digitais dinâmicas. O LG Gallery+ também pode elevar a ambientação do espaço com música de fundo adequada ao clima, permitindo escolher entre faixas curadas ou transmitir playlists pessoais via Bluetooth.

"A Sedition no LG Gallery+ oferece uma experiência de arte digital envolvente e curada, com obras exclusivas que não podem ser encontradas em nenhuma outra plataforma", afirmou Dyl Blaquiere, CEO da Sedition. "Nossa colaboração com a LG proporciona uma excelente oportunidade para que os artistas alcancem novos públicos e oferece aos usuários de Smart TVs LG uma nova forma de apreciar e se envolver com o melhor da arte contemporânea."

"O LG Gallery+ incorpora nossa visão para o futuro das telas domésticas, um espaço onde tecnologia, arte e expressão pessoal convergem de forma perfeita", disse Chris Jo, chefe do webOS Platform Business Center da LG Media Entertainment Solution Company. "No coração do LG Gallery+ estão nossas parcerias com empresas líderes e artistas visionários, permitindo que os usuários façam a curadoria de coleções existentes ou criem as suas próprias por meio de nossos recursos integrados. A Sedition está em uma posição única para ajudar a concretizar a visão de transformar a TV em uma tela viva que celebra tanto a inovação quanto o estilo de vida individual."

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 foi o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque foi a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estendeu desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial deu forma a essa visão.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

