LG impulsiona o varejo na Páscoa com video walls que criam experiências imersivas

Com tecnologia de molduras ultrafinas, as soluções de Digital Signage da LG permitem a criação de murais visuais contínuos e de alto impacto, ideais para capturar a atenção dos consumidores e ampliar as vendas durante períodos sazonais

SÃO PAULO, 31 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Com a aproximação da Páscoa, a LG se posiciona como uma parceira estratégica para lojistas que buscam inovar e criar campanhas mais atraentes e eficazes. Por meio de seus avançados video walls com molduras quase invisíveis, a empresa oferece a ferramenta perfeita para transformar o ambiente da loja, encantar os consumidores e destacar produtos de forma dinâmica.

páscoa (PRNewsfoto/LG Electronics Brasil)

"A Páscoa é um momento crucial em que a narrativa visual pode definir o sucesso de uma campanha. Nosso papel na LG é fornecer aos varejistas uma tela em branco para sua criatividade, mas uma tela com a mais alta tecnologia embarcada. Nossos displays com molduras quase imperceptíveis foram projetados para que a tecnologia desapareça e a mensagem do nosso cliente brilhe. Eles transformam uma simples parede em uma vitrine infinita para contar histórias que encantam o consumidor e, consequentemente, impulsionam as vendas", afirma Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil.

Em um mercado competitivo, a capacidade de criar uma experiência de compra memorável é um diferencial decisivo. Os displays da LG, com suas bordas extremamente finas, eliminam as distrações visuais entre as telas, permitindo a exibição de uma única imagem panorâmica, contínua e de altíssima resolução. Isso possibilita que os varejistas explorem a criatividade com conteúdos imersivos: desde a simulação de uma caça aos ovos virtual até a exibição de chocolates e presentes em tamanho gigante, com cores vibrantes que saltam aos olhos de quem passa pela loja.

A tecnologia não apenas moderniza a estética do ponto de venda, mas também oferece flexibilidade para a gestão das campanhas. Os varejistas podem atualizar promoções, mensagens e visuais em tempo real, respondendo rapidamente às tendências de consumo e otimizando a comunicação ao longo de todo o período que antecede a Páscoa.

As soluções da LG são projetadas para operação contínua e possuem brilho e qualidade de imagem consistentes, garantindo que a campanha de Páscoa mantenha seu impacto visual durante todo o horário de funcionamento da loja, sob quaisquer condições de iluminação.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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LG ELECTRONICS – SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

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FONTE LG Electronics Brasil