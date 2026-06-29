LG lança display digital inovador e de baixo consumo para uso comercial

Com aparência semelhante à de um pôster em papel, alta eficiência energética e gestão simplificada de conteúdo, o novo LG E-Paper display foi desenvolvido para diferentes ambientes corporativos e de varejo

Resumo da notícia

A LG apresentou o LG E-Paper display, solução reconhecida no Red Dot Design Award 2026 e voltada a diferentes ambientes comerciais.

Equipado com um sistema de processamento de ultrabaixo consumo e bateria de longa duração (72Wh de capacidade), o display só utiliza energia ao atualizar o conteúdo exibido.

Com aparência semelhante à de pôsteres tradicionais, o display tem design ultrafino, chegando a 8,6 mm no ponto mais fino, o que facilita sua integração a diferentes espaços.

A tecnologia exclusiva de otimização de imagem da LG proporciona cores mais vivas e naturais.

Baseado no sistema webOS, o display permite atualizações práticas de conteúdo e configurações, com suporte para gerenciamento remoto por meio da plataforma LG SuperSign CMS.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics segue ampliando sua atuação no mercado de displays comerciais com o lançamento do LG E-Paper display, solução digital voltada à eficiência energética e à sustentabilidade. O produto, recentemente reconhecido no Red Dot Design Award 2026, será disponibilizado inicialmente no mercado sul-coreano no início de junho, com previsão de chegada à Europa em julho.

Um passo à frente em eficiência e tecnologia

O LG E-Paper display conta com tela de 32 polegadas, resolução QHD (2.560 x 1.440) e formato widescreen 16:9. A solução utiliza tecnologia de tinta eletrônica, que forma imagens ao movimentar partículas coloridas por meio de campos elétricos. Seu principal diferencial está no consumo de energia extremamente baixo, já que o display utiliza energia apenas quando o conteúdo exibido é atualizado.

Essa característica contribui para reduzir o uso de materiais impressos, como pôsteres e peças promocionais, em lojas, hotéis, escritórios e outros ambientes comerciais internos, apoiando iniciativas de sustentabilidade e eficiência operacional.

Design funcional com aparência de papel

O design do LG E-Paper display remete à textura e à aparência de um pôster tradicional, sem necessidade de retroiluminação. Leve e fino, o display pesa apenas 3,1 kg, incluindo a bateria integrada, e possui espessura máxima de 17,8 mm, chegando a 8,6 mm no ponto mais fino. Essas características facilitam a instalação e a movimentação em espaços comerciais, sem comprometer sua funcionalidade.

O painel reflexivo, sem iluminação de fundo, oferece amplos ângulos de visualização, de 180° na horizontal e na vertical, e uma experiência confortável para os olhos. Além disso, o algoritmo de otimização de imagem desenvolvido pela LG contribui para a exibição de cores mais vibrantes e naturais.

Gestão inteligente de energia e conteúdo

Projetado para máxima eficiência operacional, o LG E-Paper Display possui uma bateria recarregável de alta capacidade (72Wh), que pode ser carregada em cerca de três horas. O produto também oferece suporte a carregamento sem fio por meio de bateria magnética removível.

A funcionalidade de gestão energética do display permite que ele ajuste automaticamente o consumo de energia de acordo com cronogramas de atualização definidos pelo usuário, ativando-se apenas nas horas programadas para exibir ou modificar o conteúdo.

Além disso, a plataforma baseada no webOS oferece recursos para controle remoto simplificado, incluindo monitoramento do status do display, ajustes de configuração, atualizações de software e substituição de conteúdo. A compatibilidade com o LG SuperSign CMS, solução de gerenciamento de conteúdo da marca, também permite distribuir imagens simultaneamente em múltiplas unidades do LG E-Paper display, via Wi-Fi, USB ou sistemas próprios dos clientes.

Solução para operações comerciais mais sustentáveis

"Com design ultrafino e leve, além de uma tecnologia de consumo energético revolucionária, o LG E-Paper display representa uma solução comercial altamente atrativa para nossos clientes do segmento B2B", afirma Nicolas Min, diretor da unidade de negócios de Displays da LG.

O LG E-Paper display foi projetado para ambientes internos e opera em temperaturas entre 0 °C e 40 °C, com níveis de umidade de 30% a 70%. A instalação sob luz solar direta não é recomendada, e danos decorrentes desse tipo de exposição não são cobertos pela garantia.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil