LG usa Inteligência Artificial para criar uma casa personalizada e eficiente que conhece o usuário

Em destaque no InnoFest 2026, a plataforma LG ThinQ e seus recursos de Inteligência Artificial permitem que eletrodomésticos aprendam os hábitos dos moradores para otimizar o funcionamento, sugerir rotinas e economizar energia.

SÃO PAULO, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Mais do que apenas conectada, a casa do futuro é intuitiva. Durante o InnoFest 2026 LATAM, realizado na última semana, a LG Electronics apresentou sua visão de um lar que aprende e se adapta ao morador, utilizando Inteligência Artificial para criar uma experiência totalmente personalizada e eficiente. A proposta, materializada na plataforma LG ThinQ, move o conceito de automação para um novo patamar, onde os eletrodomésticos trabalham de forma proativa para simplificar a rotina.

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"O conceito de casa conectada evoluiu. Não se trata mais de apenas controlar um aparelho pelo celular", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "Estamos entrando na era da casa intuitiva, um lar que aprende com você, que entende suas preferências e trabalha para tornar sua vida mais simples. A tecnologia deve se adaptar ao morador, e não o contrário, e é exatamente isso que nossa IA proporciona."

Essa personalização pode ser vista em toda a linha de produtos Home Solutions. Na lavanderia, por exemplo, a tecnologia AI DD™ das lavadoras LG não apenas pesa as roupas, mas também detecta a maciez dos tecidos para aplicar o padrão de lavagem ideal, preservando as peças e memorizando os ciclos preferidos do usuário para futuras lavagens.

Toda essa experiência é unificada pelo aplicativo LG ThinQ, que funciona como o centro de comando do lar. Ele permite não apenas o controle remoto, mas também a criação de rotinas personalizadas — como programar o ar-condicionado para ligar minutos antes de você chegar em casa. Além disso, o app envia relatórios de uso e diagnósticos proativos através do serviço ThinQ Care, garantindo que os produtos operem sempre em sua máxima performance.

"Cada uma dessas personalizações representa um pequeno momento de atrito removido da rotina diária", afirma Menezes. "Somados, eles transformam a maneira como interagimos com nossa casa. O objetivo final é que a tecnologia seja tão integrada e fluida que se torne invisível, simplesmente fazendo a vida funcionar melhor e devolvendo tempo valioso para que as pessoas possam se dedicar ao que realmente importa."

*Algumas funcionalidades mencionadas podem variar de acordo com o modelo e a região. Recomendamos verificar as especificações de cada produto para confirmar a disponibilidade dos recursos. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com .

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o ' Radio Optimism ' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937356/LG_Electronics_Brasil.jpg

FONTE LG Electronics Brasil