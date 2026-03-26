LG prepara sua sala para o mundial de futebol com combos exclusivos de Smart TVs QNED de telas gigantes e Soundbars

LG antecipa clima do mundial com ofertas de março focadas na experiência de estádio em casa; combos unem modelos QNED de 75 e 86 polegadas à potência do áudio premium

SÃO PAULO, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Estamos em ano de mundial de futebol e a preparação para evento já começou dentro de casa. Sabendo que o brasileiro busca o "melhor lugar da arquibancada" para reunir amigos e família, a LG Electronics inicia março com uma convocação especial para dar um upgrade na sala de estar. Dando seguimento aos combos de início do ano, a LG lança condições exclusivas para interessados em levar a experiência do estádio para casa com TVs de telas gigantes e Soundbars, garantindo que a imersão visual das jogadas venha acompanhada da vibração sonora da torcida.

LG prepara sua sala para o mundial de futebol

Para transformar a sala em uma verdadeira arena, o som não pode ser apenas um detalhe, e a LG aposta em tecnologias que recriam a atmosfera do estádio, entregando alta potência com graves reforçados e pressão sonora capaz de reproduzir o impacto dos gritos da torcida e o chute na bola com clareza. O objetivo é gerar mais imersão, oferecendo um palco sonoro amplo que envolve os espectadores, fazendo com que cada partida seja vivida com realismo e emoção. Para que nenhum lance passe despercebido, a tecnologia AI Sound Pro atua como um "técnico" inteligente, analisando o conteúdo em tempo real e ajustando a equalização para destacar a narração sem perder o som ambiente, enquanto o Dolby Atmos assegura o padrão de transmissão cinematográfica para o esporte.

A sintonia perfeita entre os aparelhos é garantida pelo recurso WOW Orchestra, presente nas TVs LG QNED, que, em vez de anular o som da TV ao ligar a soundbar, coloca ambos para jogar juntos. O processamento da TV foca na clareza dos comentaristas e nas frequências médias, enquanto a soundbar assume a potência da massa sonora, criando uma parede de áudio rica e envolvente, essencial para sentir a energia dos jogos.

"Anos de mundial de futebol sempre são vividos em grandes proporções, e em março, queremos facilitar a escolha de quem já está planejando receber a torcida em casa. A combinação das nossas telas gigantes com o WOW Orchestra resolve a equação do 'estádio doméstico': imagem nítida em tamanho real e um som que te coloca dentro do campo, garantindo que a emoção do gol seja sentida fisicamente", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil.

Para protagonizar as ofertas do mês, a LG escalou a LG QNED AI 4K (série QNED73), sendo possível optar pelas versões de 75 polegadas ou 86 polegadas (75QNED73ASA e 86QNED73ASA) em bundles especiais com as Soundbars LG SH5A ou S40T. A união da tecnologia QNED, que garante cores puras e vibrantes como o verde do gramado, com a potência das soundbars, torna estes combos a escolha definitiva para quem não quer perder nenhum detalhe do campeonato que se aproxima.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943548/LG_prepara_sua_sala_para_o_mundial_de_futebol.jpg

FONTE LG Electronics Brasil