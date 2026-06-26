LG Pro:Centric centraliza gestão de TVs no setor hoteleiro

Com comunicação personalizada, recursos de conectividade para hóspedes e novas oportunidades de receita

Resumo da notícia

O ecossistema corporativo LG Pro:Centric moderniza a infraestrutura de comunicação visual em hotéis, hospitais e imóveis de curta estadia.

A administração baseada em nuvem permite gerir redes de displays à distância, reduzindo custos operacionais e poupando tempo das equipes de TI.

Hóspedes ganham acesso seguro ao entretenimento digital, com espelhamento de smartphones via Apple AirPlay e limpeza automática do cache no checkout .

. As funcionalidades transformam os monitores das séries UK660H em canais de serviço, habilitando a compra de amenidades e pedidos no quarto pela tela.

SÃO PAULO, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca os avanços da plataforma LG Pro:Centric, desenvolvida para apoiar a eficiência operacional no setor hoteleiro e de hospitalidade. A solução em nuvem permite que redes hoteleiras, hospitais e outros estabelecimentos de hospitalidade centralizem a administração de suas Hotel TVs, viabilizando a personalização do atendimento e elevando o nível de conectividade oferecido aos hóspedes.

"Nossa missão com a plataforma Pro:Centric é oferecer mais autonomia para a gestão de TVs em ambientes de hospitalidade. A solução permite atualizar conteúdos em múltiplas propriedades de forma centralizada, ao mesmo tempo em que oferece aos hóspedes uma experiência mais conectada, com recursos para espelhamento de conteúdos e personalização da comunicação", explica Leonardo Di Clemente, gerente de Information Displays da LG Brasil.

Eficiência em larga escala para as operações de TI

Gerenciar equipamentos distribuídos em diferentes quartos, andares ou propriedades pode exigir tempo e recursos das equipes de TI. Utilizando as arquiteturas Cloud e Direct do sistema LG, as equipes de tecnologia podem reduzir a necessidade de intervenções presenciais em cada quarto. As atualizações de interface gráfica, os avisos emergenciais e as customizações são enviados pela rede de forma massiva. A eficiência técnica também pode ser complementada pelo recurso SoftAP, que permite que a TV funcione como ponto de acesso Wi-Fi em determinadas configurações, apoiando a conectividade dos hóspedes.

Privacidade no acesso ao entretenimento

A rotina de consumo de entretenimento digital mudou, e a LG incorporou o modelo BYOD (traga seu próprio dispositivo) nativamente no seu hardware dedicado, incluindo a série comercial UK660H. Com certificação para Apple AirPlay e Google Cast, os aparelhos permitem espelhar conteúdos de dispositivos dos hóspedes, como vídeos, músicas e apresentações. Como a proteção das informações corporativas e pessoais é prioritária, o próprio sistema limpa históricos de navegação, senhas e credenciais de streaming assim que ocorre a desocupação do quarto.

Serviços e comunicação pela tela da TV

Longe de atuar como um display focado apenas em transmissão televisiva, a integração com o Pro:Centric Cloud cria um verdadeiro concierge digital. Os estabelecimentos podem configurar menus interativos para que os hóspedes acessem serviços pelo controle remoto, como pedidos de restaurante, informações sobre o hotel, agendamentos ou solicitações de atendimento, conforme a integração disponível. Com a exibição de banners promocionais e direcionamento via QR Codes para atrações locais, o projeto de comunicação visual pode apoiar novas oportunidades de receitas complementares para o negócio.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil