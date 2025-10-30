LG redefine a experiência visual em monitores com telas de alta fidelidade de cores

LG Electronics Brasil

30 out, 2025, 16:58 GMT

Das telas OLED para gamers à versatilidade dos Smart Monitors 4K, a nova linha da LG redefine a experiência visual para criadores, profissionais e entusiastas

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics do Brasil destaca suas mais recentes linhas de monitores, destacando o compromisso da marca com a máxima fidelidade de imagem. Com a chegada da primavera e alta claridade vinda com a estação, os usuários procuram por tecnologias avançadas e novos modelos que ofereçam cores vibrantes, contraste profundo e nitidez excepcional, permitindo que a experiência com os conteúdos seja exatamente como foram idealizados, independente da condição do ambiente.

"Seja a imersão e velocidade do painel OLED para gamers com o UltraGear (32GS95UV-B), a versatilidade do Smart Monitor 4K (32U889SA-W) para o profissional híbrido, ou a precisão de cores sRGB do UltraWide (29WQ500-B) para criadores, entregamos a experiência visual mais autêntica, para que cada conteúdo seja visto exatamente como foi concebido," explica Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil.

A nova geração de monitores LG foi desenvolvida para atender às necessidades específicas de cada perfil de consumidor, entregando soluções visuais otimizadas. Para os gamers que buscam imersão e vantagem competitiva, a linha UltraGear OLED é o grande destaque.

Modelos como o LG UltraGear OLED (32GS95UV-B), com sua revolucionária tecnologia Dual-Mode que alterna entre 4K a 240Hz e Full HD a 480Hz, e o LG UltraGear OLED (27GS95QE-B), com seu tempo de resposta de 0,03ms, utilizam painéis OLED para entregar pretos puros, contraste infinito e uma cobertura de 98,5% do espectro de cores DCI-P3, transformando cada partida em uma experiência visualmente impactante.

Para o profissional moderno, cujo dia a dia transita entre produtividade e entretenimento, o LG Smart Monitor Swing (32U889SA-W), com seu painel IPS Touchscreen 4K e base móvel, oferece versatilidade incomparável e ângulos de visão amplos, mantendo a consistência de cores. Já o LG MyView Smart Monitor (32SR50F-W) democratiza a experiência inteligente com um painel IPS Full HD que cobre 99% do padrão sRGB e integra a plataforma webOS para acesso direto a aplicativos de streaming e trabalho.

Os criadores de conteúdo, que dependem da máxima precisão cromática, encontram na família UltraWide a ferramenta ideal. O monitor LG UltraWide (29WQ500-B) oferece um painel IPS com 99% de cobertura sRGB e um formato 21:9 que expande a área de trabalho, permitindo a visualização completa de timelines de edição e múltiplas ferramentas sem comprometer a fidelidade das cores, garantida pelo relatório de calibração de fábrica que acompanha o produto. "Reafirmamos nosso compromisso com a máxima fidelidade de imagem. Cada monitor da nova linha foi pensado para uma paixão específica", conclui Almeida.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

