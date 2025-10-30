LG redefine a experiência visual em monitores com telas de alta fidelidade de cores

Das telas OLED para gamers à versatilidade dos Smart Monitors 4K, a nova linha da LG redefine a experiência visual para criadores, profissionais e entusiastas

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics do Brasil destaca suas mais recentes linhas de monitores, destacando o compromisso da marca com a máxima fidelidade de imagem. Com a chegada da primavera e alta claridade vinda com a estação, os usuários procuram por tecnologias avançadas e novos modelos que ofereçam cores vibrantes, contraste profundo e nitidez excepcional, permitindo que a experiência com os conteúdos seja exatamente como foram idealizados, independente da condição do ambiente.

"Seja a imersão e velocidade do painel OLED para gamers com o UltraGear (32GS95UV-B), a versatilidade do Smart Monitor 4K (32U889SA-W) para o profissional híbrido, ou a precisão de cores sRGB do UltraWide (29WQ500-B) para criadores, entregamos a experiência visual mais autêntica, para que cada conteúdo seja visto exatamente como foi concebido," explica Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil.

A nova geração de monitores LG foi desenvolvida para atender às necessidades específicas de cada perfil de consumidor, entregando soluções visuais otimizadas. Para os gamers que buscam imersão e vantagem competitiva, a linha UltraGear OLED é o grande destaque.

Modelos como o LG UltraGear OLED (32GS95UV-B), com sua revolucionária tecnologia Dual-Mode que alterna entre 4K a 240Hz e Full HD a 480Hz, e o LG UltraGear OLED (27GS95QE-B), com seu tempo de resposta de 0,03ms, utilizam painéis OLED para entregar pretos puros, contraste infinito e uma cobertura de 98,5% do espectro de cores DCI-P3, transformando cada partida em uma experiência visualmente impactante.

Para o profissional moderno, cujo dia a dia transita entre produtividade e entretenimento, o LG Smart Monitor Swing (32U889SA-W), com seu painel IPS Touchscreen 4K e base móvel, oferece versatilidade incomparável e ângulos de visão amplos, mantendo a consistência de cores. Já o LG MyView Smart Monitor (32SR50F-W) democratiza a experiência inteligente com um painel IPS Full HD que cobre 99% do padrão sRGB e integra a plataforma webOS para acesso direto a aplicativos de streaming e trabalho.

Os criadores de conteúdo, que dependem da máxima precisão cromática, encontram na família UltraWide a ferramenta ideal. O monitor LG UltraWide (29WQ500-B) oferece um painel IPS com 99% de cobertura sRGB e um formato 21:9 que expande a área de trabalho, permitindo a visualização completa de timelines de edição e múltiplas ferramentas sem comprometer a fidelidade das cores, garantida pelo relatório de calibração de fábrica que acompanha o produto. "Reafirmamos nosso compromisso com a máxima fidelidade de imagem. Cada monitor da nova linha foi pensado para uma paixão específica", conclui Almeida.

