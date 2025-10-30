LG redefine gestão de climatização comercial com conectividade inteligente

Com IA e app ThinQ® para residências e gestão centralizada para empresas, LG otimiza conforto, rotinas e consumo de energia de forma inteligente

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics do Brasil reforça sua liderança no mercado de climatização ao apresentar um ecossistema de conectividade inteligente que atende tanto às necessidades de residências de alto padrão quanto às complexas demandas de ambientes corporativos. A estratégia visa ir além, simplesmente, da venda de aparelhos para oferecer soluções integradas que utilizam AI e Internet das Coisas (IoT) para otimizar o conforto, a eficiência energética e a gestão de rotinas.

A plataforma LG ThinQ® é o centro da experiência, unificando o controle de múltiplos aparelhos em um único aplicativo. Funções como a pré-climatização remota, comandos de voz via Google Assistente e Alexa, e a AI que aprende os hábitos do usuário para ajustar proativamente a temperatura, transformam o ar-condicionado em um assistente de conforto pessoal. O sistema antecipa necessidades, gerencia o consumo de energia com metas personalizadas e realiza diagnósticos do equipamento, garantindo uma experiência de climatização autônoma e sem esforço.

No segmento corporativo, a LG oferece robustas Soluções de Controle (HVAC) que permitem a gestão centralizada de até 8.192 unidades a partir de uma única interface. A integração com Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS) através de protocolos abertos como BACnet/IP e Modbus TCP é um pilar estratégico, garantindo interoperabilidade e protegendo o investimento do cliente.

As plataformas da LG fornecem dados detalhados para otimização de custos operacionais, automação inteligente via sensores e o monitoramento da qualidade do ar, posicionando-se como uma ferramenta essencial para a valorização de ativos imobiliários e a criação de ambientes mais saudáveis.

"Nossa visão é entregar uma experiência de climatização que se adapta à vida das pessoas e à operação dos negócios. Seja no conforto de uma casa conectada com o LG ThinQ® ou na gestão eficiente de um edifício comercial, nossa tecnologia de conectividade e IA trabalha para entregar mais conforto, economia e bem-estar, redefinindo o que é possível no controle climático inteligente", afirma Graziela Yang, Gerente de Produto de Ar-condicionado Comercial da LG Electronics Brasil.

Com essas duas abordagens, a LG se consolida não somente como uma fornecedora de equipamentos, mas como uma força motriz na definição do futuro dos ambientes inteligentes, confortáveis e sustentáveis.

