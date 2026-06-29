LG reforça benefícios da linha LG UltraFine para profissionais criativos

Com alta resolução, fidelidade de cor e conexões avançadas, monitores LG UltraFine oferecem recursos essenciais para otimizar fluxo de trabalho de profissionais criativos

LG UltraFine™ Nano IPS Black 5K2K WUHD 40", Thunderbolt™ 5 96W PD, DisplayHDR™600, DCI-P3 99%(Typ.), USB-C, DP 2.1 - 40U990A-W | LG Brasil

Resumo da Notícia

A LG Electronics detalha os benefícios da linha LG UltraFine para demandas de alta precisão em design, edição de vídeo, fotografia e correção de cor.

A tecnologia Nano IPS Black eleva o padrão de contraste para profissionais, garantindo pretos profundos e reprodução de cor fiel (DCI-P3 99%).

Os modelos premium 40U990A-W (5K2K Ultrawide) e 32U990A-S (4K UHD) combinam tecnologia Nano IPS Black, Thunderbolt™ 5 e alta fidelidade de cores para fluxos criativos profissionais.

Os modelos de 32 polegadas 32UR500-B e 32UR500K-B oferecem resolução 4K com painel VA para detalhes nítidos e estabilidade visual no home office.

Recursos integrados, como a divisão de telas via LG Switch e ajustes ergonômicos, otimizam o gerenciamento do espaço de trabalho e reduzem o cansaço visual.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca como a escolha de um monitor de alta qualidade impacta diretamente o fluxo de trabalho de profissionais das indústrias criativas. Em áreas como design, fotografia, arquitetura, audiovisual e criação de conteúdo, a precisão das cores, a resolução e a conectividade deixaram de ser diferenciais para se tornarem requisitos fundamentais. Com a linha LG UltraFine, a marca reúne soluções desenvolvidas para atender diferentes perfis de profissionais, oferecendo equipamentos que funcionam como estações centrais confiáveis para garantir que o conteúdo criado seja reproduzido com máxima fidelidade.

MONITOR

Espaço de trabalho ampliado com Thunderbolt™ 5

Para quem trabalha com edição de imagens, vídeos e projetos complexos, a LG oferece soluções para diferentes necessidades de espaço e produtividade. Enquanto o 40U990A-W aposta no formato Ultrawide de 40 polegadas com resolução 5K2K WUHD (5120 x 2160) para ampliar significativamente a área útil de trabalho, o 32U990A-S entrega resolução UHD 4K (3840 x 2160) em um formato tradicional de 32 polegadas. Ambos são equipados com Thunderbolt™ 5, tecnologia capaz de atingir velocidades de transferência de até 120 Gbps e fornecer até 96W de Power Delivery por um único cabo, simplificando a conexão de notebooks profissionais e reduzindo a quantidade de cabos sobre a mesa.

Precisão de cor para fluxos criativos

A fidelidade das cores é um dos pilares para profissionais que trabalham com edição de imagens, vídeos e finalização de projetos. Por isso, a LG incorpora a tecnologia Nano IPS Black em seus modelos premium, proporcionando contraste elevado, pretos mais profundos e excelente reprodução cromática.

No 40U990A-W, a tecnologia entrega contraste típico de 2000:1 e cobertura de 99% da gama DCI-P3 com 10 bits de cor real, permitindo visualizar nuances com maior precisão durante processos de correção de cor e pós-produção.

Já o 32U990A-S combina resolução UHD 4K, tecnologia Nano IPS Black e certificação DisplayHDR™ 600, oferecendo imagens detalhadas, excelente desempenho em conteúdos HDR e ampla cobertura de cores para profissionais que buscam máxima precisão visual em um formato mais compacto. O modelo também reúne conectividade avançada com HDMI, DisplayPort 2.1, USB-C e hub USB, tornando-se uma solução completa para diferentes ambientes de criação.

Alta resolução UHD 4K para fluxos híbridos

Para os estúdios independentes e rotinas híbridas de produtividade e multimídia, as opções UHD 4K (3840 x 2160 pixels) dos modelos 32UR500-B e 32UR500K-B entregam densidade visual de alto nível. Com painel VA de 32 polegadas, as telas geram contraste sólido de 3000:1. O suporte à tecnologia HDR10, atrelado aos recursos AMD FreeSync™ e ao Black Stabilizer, atende com segurança criadores de conteúdo e programadores que necessitam de estabilidade de imagem sem ruídos. Ambos contam com som embutido Maxx Audio®, viabilizando avaliações audiovisuais sem a necessidade de caixas extras.

Software e ergonomia otimizados

Além das capacidades de hardware, monitores avançados precisam organizar o fluxo criativo. Softwares proprietários como o OnScreen Control e o LG Switch asseguram a divisão virtual inteligente do painel para uso simultâneo de diferentes janelas. Toda a estrutura visual é amparada por bases ergonômicas de amplo ajuste, e sistemas de conforto ocular para proteção em jornadas contínuas de edição.

"No desenvolvimento de projetos visuais, o monitor é o pilar que garante a fidelidade entre a ideia do profissional e a entrega do resultado", explica Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil. "Projetamos a linha LG UltraFine para eliminar barreiras técnicas nos estúdios, seja por meio da imensa capacidade de transmissão do Thunderbolt 5 ou do controle cromático do Nano IPS Black. Nosso foco é dar confiança absoluta para que o talento e o rigor criativo de cada profissional possam fluir com perfeição."

Foco em performance criativa

A linha de monitores LG UltraFine reforça o foco da marca em entregar precisão operacional aos usuários, com um portfólio oferecendo modelos para diferentes exigências logísticas e de processamento visual, consolidando a necessidade de equipamentos desenvolvidos estritamente para o sucesso e a excelência criativa.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil