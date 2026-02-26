LG reforça liderança e pioneirismo no mercado de ar-condicionado através de inteligência artificial avançada, durabilidade e garantia de 10 anos

Reforçando as tendências de valor e tecnologia apresentadas na AHR Expo 2026, a LG oferece a seus distribuidores uma estratégia para priorizar vendas baseadas em valor agregado e rentabilidade, sustentadas pela confiança do consumidor.

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em um mercado varejista cada vez mais orientado por inovação e eficiência, o maior desafio do distribuidor é diferenciar sua oferta e construir um negócio rentável. A LG Electronics oferece a seus parceiros no Brasil um conjunto de argumentos de venda voltados a qualificar a conversa com o consumidor e fortalecer a rentabilidade do negócio.

A LG apresenta três pilares para que seus parceiros construam uma operação mais forte e se afastem da briga por centavos:

Inteligência Artificial: Vender um ar-condicionado da linha LG DUAL Inverter AI é oferecer o futuro da climatização. Para o vendedor, isso significa ir além de um equipamento de refrigeração e passar a oferecer uma solução inteligente que gerencia o clima da casa, aprende com o usuário, otimiza o consumo de energia e atende às reais necessidades do consumidor. É o argumento de valor que justifica o investimento e contribui para a fidelização do cliente. Durabilidade Comprovada: Com engenharia voltada à longevidade, a LG desenvolve equipamentos cuja durabilidade atende a uma prioridade do consumidor brasileiro. Os modelos contam com proteção anticorrosiva GoldFin™ e revestimento MACOSTA na base da condensadora, soluções que ampliam a resistência à corrosão e às condições climáticas adversas e favorecem maior vida útil. Os aparelhos também são projetados para lidar com variações de energia, garantindo maior confiabilidade no uso contínuo. Esse desempenho é respaldado por garantia de 2 anos no produto e 10 anos no compressor DUAL Inverter, reforçando o compromisso da marca com qualidade e longevidade. Sustentabilidade e Design Inteligente: Alinhada à evolução da climatização residencial, a LG incorpora soluções que unem responsabilidade ambiental e estética contemporânea. Além da alta eficiência energética, os modelos utilizam o fluido refrigerante R-32, de menor impacto ambiental, com melhor desempenho térmico, menor volume de carga e reduzido Potencial de Aquecimento Global (GWP). Por ser um fluido puro, o R-32 também facilita processos de reciclagem e reutilização, contribuindo para práticas mais sustentáveis. Aliados a sistemas inteligentes de controle de consumo e a um design minimalista reconhecido e premiado internacionalmente que se integra aos ambientes, esses avanços promovem uma climatização mais responsável, alinhada às demandas de sustentabilidade e ao uso consciente de energia.

"Nosso objetivo é apoiar os parceiros com tecnologia, confiabilidade e inovação para que possam entregar mais valor ao consumidor e fortalecer seus negócios de forma sustentável. Quando o distribuidor trabalha com soluções que combinam eficiência, durabilidade e inteligência embarcada, ele constrói relações de confiança e diferencia sua oferta no mercado", afirma Lucas Nogueira, gerente de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

"Mais do que equipamentos, oferecemos soluções que acompanham a evolução do consumo e das expectativas dos brasileiros em relação a conforto, eficiência energética e responsabilidade ambiental."

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

