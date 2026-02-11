LG reforça pioneirismo no mercado de ar-condicionado residencial com foco em IA, eficiência e design

Com inteligência artificial centrada no usuário, alto desempenho energético design sofisticado, marca consolida sua posição de referência em conforto térmico no Brasil

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na primeira semana de fevereiro, a AHR Expo 2026, realizada em Las Vegas, reuniu fabricantes e especialistas para discutir os rumos da climatização no mundo. No Brasil, o ar-condicionado ganha relevância à medida que as famílias buscam soluções mais inteligentes, eficientes e personalizadas para o bem-estar em casa.

Cada vez mais presente na rotina dos lares brasileiros, esses sistemas deixam de ser apenas itens de conveniência e passam a integrar a busca por conforto, economia de energia e qualidade de vida. Nesse cenário, a LG Electronics do Brasil reforça seu papel pioneiro ao apresentar uma nova geração de equipamentos que combina inteligência artificial personalizada, alta eficiência energética e design contemporâneo.

No mercado brasileiro, a categoria é cada vez mais associada à LG — reflexo de anos de investimento em inovação, eficiência energética, durabilidade e experiência do usuário. Esse histórico posicionou a empresa como a marca Nº 1 em ar-condicionado na América Latina por 10 anos consecutivos, segundo a Euromonitor1.

Inteligência artificial centrada no indivíduo

A nova fase da climatização residencial é marcada pela inteligência artificial centrada no indivíduo. Nos modelos mais recentes da LG, a inteligência artificial aprende hábitos de uso, preferências de temperatura e padrões de rotina para ajustar automaticamente o funcionamento do aparelho.

Na prática, isso reduz a necessidade de ajustes manuais e amplia a personalização do conforto térmico. O novo modelo da linha LG Dual Inveter AI, o AI Air, ajusta a temperatura, direção e velocidade do vento. Aliada à função Soft Air, a inteligência do ar-condicionado proporciona resfriamento sem fluxo de ar direto, de modo personalizado.

Recursos de conectividade via aplicativo permitem ainda monitorar o consumo em tempo real e definir metas de gasto energético, trazendo mais previsibilidade para a conta de luz e maior controle para o consumidor.

Eficiência energética como prioridade

A eficiência energética é um dos pilares centrais dessa evolução. O modelo Uniq, por exemplo, se destaca pelo IDRS de 9,1, o mais alto índice do mercado brasileiro segundo as normas atuais do Inmetro. O IDRS, Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, é um indicador que avalia o consumo de energia considerando diferentes condições climáticas ao longo do uso. Esse critério permite estabelecer um parâmetro padronizado para comparar a eficiência entre aparelhos.

Esse desempenho combina a tecnologia DUAL Inverter, no compressor e outros componentes, além da própria qualidade construtiva do sistema, fatores que influenciam diretamente o IDRS. Um aparelho com IDRS elevado, como os modelos da LG, quando associado a recursos de inteligência artificial e sensores inteligentes, amplia ainda mais sua eficiência no uso cotidiano. Tecnologias como a identificação de janelas abertas e ajustes automáticos de operação ajudam a evitar desperdícios e a manter o conforto com consumo de energia mais equilibrado.

Em um cenário de maior atenção ao gasto de energia, eficiência deixa de ser diferencial e passa a ser prioridade — requisito em que a LG se destaca à frente de outras marcas por ser a única a operar com rotor duplo em toda a linha, capaz de equilibrar o consumo e garantir um consumo de energia realmente baixo.

Além da eficiência energética, a durabilidade dos equipamentos é outro fator central para o consumidor brasileiro. Os modelos da LG contam com proteção anticorrosiva GoldFin™ e com o revestimento MACOSTA na base da condensadora, que aumentam a resistência à corrosão e às condições climáticas adversas.

Os aparelhos também são projetados para suportar variações de energia, contribuindo para maior confiabilidade no uso contínuo. Esse conjunto é acompanhado por garantia ampliada de 2 anos no produto e 10 anos no compressor DUAL Inverter, reforçando o compromisso da marca com qualidade e longevidade.

Sustentabilidade com gás refrigerante mais eficiente e menor impacto ambiental

A evolução da categoria também passa pela responsabilidade ambiental. Além da alta eficiência energética, os modelos atuais utilizam gases refrigerantes mais modernos, com menor impacto ambiental em comparação a gerações anteriores. Um exemplo é o R-32, fluido refrigerante de nova geração que substituiu o R-410A, na linha DUAL Inverter.

O R-32 se destaca por apresentar melhor desempenho térmico, o que contribui para uma operação mais eficiente dos equipamentos, além de exigir menor volume de carga de gás para a mesma capacidade de refrigeração. Outro ponto relevante é o seu menor Potencial de Aquecimento Global (GWP), indicador internacional que mede o impacto dos gases no efeito estufa.

Por ser um fluido puro, o R-32 também facilita processos de reciclagem e reutilização, reforçando o alinhamento da climatização residencial com práticas mais sustentáveis e com a evolução das demandas ambientais do setor.

Aliados a sistemas inteligentes de controle de consumo, esses avanços contribuem para uma climatização mais responsável, alinhada às demandas de sustentabilidade e ao uso consciente de energia.

Design que conversa com o ambiente

A climatização também evoluiu no aspecto estético. Os aparelhos mais recentes da LG, como Uniq e Ai Air, são desenvolvidos para se integrar ao ambiente com naturalidade, valorizando projetos de interiores e arquitetura.

Linhas minimalistas, acabamento sofisticado e visual discreto permitem que o ar-condicionado seja inserido em diferentes estilos de decoração. O equipamento deixa de ser apenas técnico e passa a compor o espaço de forma elegante.

Além da integração estética aos ambientes, o cuidado com design da LG também é reconhecido internacionalmente. O novo modelo LG Dual Inverter AI AIR, foi o vencedor do iF Design Award 2025, além do Red Dot Design Award 2024 (na categoria Tecnologia de aquecimento e condicionamento). Também foi finalista do prêmio IDEA 2024, reforçando como a marca une sofisticação visual, funcionalidade e inovação, ressaltando o diferencial da dupla saída de ar, para elevar a experiência de conforto térmico em casa.

1 Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).

