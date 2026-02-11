LG reforça pioneirismo no mercado de ar-condicionado residencial com foco em IA, eficiência e design

LG Electronics Brasil

Com inteligência artificial centrada no usuário, alto desempenho energético design sofisticado, marca consolida sua posição de referência em conforto térmico no Brasil

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na primeira semana de fevereiro, a AHR Expo 2026, realizada em Las Vegas, reuniu fabricantes e especialistas para discutir os rumos da climatização no mundo. No Brasil, o ar-condicionado ganha relevância à medida que as famílias buscam soluções mais inteligentes, eficientes e personalizadas para o bem-estar em casa.

Divulgação LG
Cada vez mais presente na rotina dos lares brasileiros, esses sistemas deixam de ser apenas itens de conveniência e passam a integrar a busca por conforto, economia de energia e qualidade de vida. Nesse cenário, a LG Electronics do Brasil reforça seu papel pioneiro ao apresentar uma nova geração de equipamentos que combina inteligência artificial personalizada, alta eficiência energética e design contemporâneo.

No mercado brasileiro, a categoria é cada vez mais associada à LG — reflexo de anos de investimento em inovação, eficiência energética, durabilidade e experiência do usuário. Esse histórico posicionou a empresa como a marca Nº 1 em ar-condicionado na América Latina por 10 anos consecutivos, segundo a Euromonitor1.

Inteligência artificial centrada no indivíduo

A nova fase da climatização residencial é marcada pela inteligência artificial centrada no indivíduo. Nos modelos mais recentes da LG, a inteligência artificial aprende hábitos de uso, preferências de temperatura e padrões de rotina para ajustar automaticamente o funcionamento do aparelho.

Na prática, isso reduz a necessidade de ajustes manuais e amplia a personalização do conforto térmico. O novo modelo da linha LG Dual Inveter AI, o AI Air, ajusta a temperatura, direção e velocidade do vento. Aliada à função Soft Air, a inteligência do ar-condicionado proporciona resfriamento sem fluxo de ar direto, de modo personalizado.

Recursos de conectividade via aplicativo permitem ainda monitorar o consumo em tempo real e definir metas de gasto energético, trazendo mais previsibilidade para a conta de luz e maior controle para o consumidor.

Eficiência energética como prioridade

A eficiência energética é um dos pilares centrais dessa evolução. O modelo Uniq, por exemplo, se destaca pelo IDRS de 9,1, o mais alto índice do mercado brasileiro segundo as normas atuais do Inmetro. O IDRS, Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, é um indicador que avalia o consumo de energia considerando diferentes condições climáticas ao longo do uso. Esse critério permite estabelecer um parâmetro padronizado para comparar a eficiência entre aparelhos.

Esse desempenho combina a tecnologia DUAL Inverter, no compressor e outros componentes, além da própria qualidade construtiva do sistema, fatores que influenciam diretamente o IDRS. Um aparelho com IDRS elevado, como os modelos da LG, quando associado a recursos de inteligência artificial e sensores inteligentes, amplia ainda mais sua eficiência no uso cotidiano. Tecnologias como a identificação de janelas abertas e ajustes automáticos de operação ajudam a evitar desperdícios e a manter o conforto com consumo de energia mais equilibrado.

Em um cenário de maior atenção ao gasto de energia, eficiência deixa de ser diferencial e passa a ser prioridade — requisito em que a LG se destaca à frente de outras marcas por ser a única a operar com rotor duplo em toda a linha, capaz de equilibrar o consumo e garantir um consumo de energia realmente baixo.

Além da eficiência energética, a durabilidade dos equipamentos é outro fator central para o consumidor brasileiro. Os modelos da LG contam com proteção anticorrosiva GoldFin™ e com o revestimento MACOSTA na base da condensadora, que aumentam a resistência à corrosão e às condições climáticas adversas.

Os aparelhos também são projetados para suportar variações de energia, contribuindo para maior confiabilidade no uso contínuo. Esse conjunto é acompanhado por garantia ampliada de 2 anos no produto e 10 anos no compressor DUAL Inverter, reforçando o compromisso da marca com qualidade e longevidade.

Sustentabilidade com gás refrigerante mais eficiente e menor impacto ambiental

A evolução da categoria também passa pela responsabilidade ambiental. Além da alta eficiência energética, os modelos atuais utilizam gases refrigerantes mais modernos, com menor impacto ambiental em comparação a gerações anteriores. Um exemplo é o R-32, fluido refrigerante de nova geração que substituiu o R-410A, na linha DUAL Inverter.

O R-32 se destaca por apresentar melhor desempenho térmico, o que contribui para uma operação mais eficiente dos equipamentos, além de exigir menor volume de carga de gás para a mesma capacidade de refrigeração. Outro ponto relevante é o seu menor Potencial de Aquecimento Global (GWP), indicador internacional que mede o impacto dos gases no efeito estufa.

Por ser um fluido puro, o R-32 também facilita processos de reciclagem e reutilização, reforçando o alinhamento da climatização residencial com práticas mais sustentáveis e com a evolução das demandas ambientais do setor.

Aliados a sistemas inteligentes de controle de consumo, esses avanços contribuem para uma climatização mais responsável, alinhada às demandas de sustentabilidade e ao uso consciente de energia.

Design que conversa com o ambiente

A climatização também evoluiu no aspecto estético. Os aparelhos mais recentes da LG, como Uniq e Ai Air, são desenvolvidos para se integrar ao ambiente com naturalidade, valorizando projetos de interiores e arquitetura.

Linhas minimalistas, acabamento sofisticado e visual discreto permitem que o ar-condicionado seja inserido em diferentes estilos de decoração. O equipamento deixa de ser apenas técnico e passa a compor o espaço de forma elegante.

Além da integração estética aos ambientes, o cuidado com design da LG também é reconhecido internacionalmente. O novo modelo LG Dual Inverter AI AIR, foi o vencedor do iF Design Award 2025, além do Red Dot Design Award 2024 (na categoria Tecnologia de aquecimento e condicionamento). Também foi finalista do prêmio IDEA 2024, reforçando como a marca une sofisticação visual, funcionalidade e inovação, ressaltando o diferencial da dupla saída de ar, para elevar a experiência de conforto térmico em casa.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa

1 Fonte: Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2025, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2024).

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

