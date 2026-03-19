LG revela no InnoFest 2026 como a TV comanda a casa conectada

Através do Home Dashboard, presente nas TVs com ThinQ AI, usuários podem receber notificações da lava e seca ou verificar o status da geladeira diretamente na tela, unificando a experiência do lar.

SÃO PAULO, 19 março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o InnoFest 2026, seu principal evento para a América Latina, a LG Electronics demonstrou como a televisão transcendeu sua função de entretenimento para se tornar o verdadeiro painel de controle da casa inteligente. Com a integração do ecossistema LG ThinQ AI, as TVs da marca consolidam-se como um hub central, permitindo que os usuários gerenciem e monitorem seus eletrodomésticos diretamente na tela grande, trazendo um novo nível de conveniência à rotina.

TV

"Um dos diferenciais do ecossistema LG está na possibilidade de utilizar a própria televisão como uma central de comando da casa conectada. Sabemos da correria dos consumidores, e por isso pensamos nessa integração como uma forma de devolver tempo e praticidade", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil. "Com o Home Dashboard, o usuário pode ver o status dos equipamentos, receber notificações e ajustar funções. Tudo à distância e sem interromper o filme ou a série."

A proposta é transformar o ambiente doméstico em um sistema integrado e inteligente. Através do recurso Home Dashboard, presente nas TVs LG com ThinQ AI, o consumidor pode controlar todos os dispositivos conectados de forma simples e intuitiva. Na prática, isso significa que a TV pode exibir uma notificação no canto da tela avisando que o ciclo da lava e seca terminou, ou permitir que o usuário verifique se a porta da geladeira ficou aberta, sem precisar se levantar do sofá ou consultar o smartphone.

Essa funcionalidade reflete uma estratégia mais ampla da LG de desenvolver soluções que economizam o tempo das pessoas. A integração entre a TV, o principal ponto de atenção da sala, e os demais aparelhos do lar, como lavadoras, secadoras e refrigeradores, cria um fluxo de informação contínuo e sem atritos.

*Algumas funcionalidades mencionadas podem variar de acordo com o modelo e a região. Recomendamos verificar as especificações de cada produto para confirmar a disponibilidade dos recursos. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938317/LG_Electronics_Brasil.jpg

FONTE LG Electronics Brasil