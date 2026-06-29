LG SuperSign impulsiona a comunicação visual em displays profissionais para empresas brasileiras

Plataforma integrada simplifica o gerenciamento de conteúdoe maximiza o impacto da comunicação em diferentes setores

Resumo da notícia

A LG Electronics (LG) destaca o poder de sua plataforma de software SuperSign para gestão de conteúdo em displays profissionais.

O SuperSign oferece ferramentas intuitivas para criação, agendamento e monitoramento de conteúdo digital.

A solução permite que empresas de todos os setores otimizem sua comunicação e eficiência operacional.

SÃO PAULO, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O LG Business Cloud oferece um conjunto de soluções robustas para a gestão de displays profissionais, desenhadas para otimizar a operação e a comunicação visual das empresas. Entre as ferramentas disponíveis, destacam-se o SuperSign Cloud, para gerenciamento de conteúdo na nuvem; o Connected Care, que proporciona monitoramento e diagnóstico remoto dos dispositivos; o Pro:Centric Cloud, ideal para soluções de hospitalidade e personalização; e o DOOH Ads, para gestão de publicidade digital out-of-home. Essas soluções se integram perfeitamente aos displays profissionais da LG que utilizam a plataforma webOS para signage, permitindo uma gestão centralizada de múltiplos displays e locais. Isso elimina a complexidade e reduz o tempo necessário para atualizar e manter o conteúdo.

SuperSign

Criação simplificada de conteúdo dinâmico

Com o SuperSign, os usuários podem criar e personalizar conteúdo visualmente atraente com modelos pré-definidos e ferramentas intuitivas. A plataforma oferece suporte a diversos formatos de mídia, incluindo vídeos, imagens, texto e páginas web, permitindo a criação de campanhas de comunicação dinâmicas e envolventes. O agendamento flexível garante que a mensagem certa seja entregue no momento certo, otimizando o engajamento do público.

"O LG SuperSign é mais do que um software; é um ecossistema que empodera as empresas a transformarem seus displays profissionais em ferramentas estratégicas de comunicação. Simplificamos a gestão para que nossos clientes possam focar no que realmente importa: engajar seus públicos e impulsionar seus objetivos de negócio," explica Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil. "Seja para um varejista exibindo promoções, uma corporação comunicando valores internos ou uma instituição educacional compartilhando informações, o SuperSign garante que a mensagem seja entregue com máxima eficiência e impacto."

Impacto máximo em qualquer setor

A versatilidade do SuperSign o torna uma solução ideal para diversas aplicações:

Varejo: Exibição de promoções, informações de produtos e conteúdo de marca para atrair e informar clientes.

Corporativo: Comunicação interna, recepção de visitantes e sinalização de salas de reunião.

Educação: Apresentação de avisos, horários e conteúdo educacional em campus e salas de aula.

Hotelaria: Informações para hóspedes, menus e publicidade em áreas comuns.

Ao automatizar e centralizar o gerenciamento de conteúdo, o LG SuperSign não apenas melhora a experiência do cliente e colaboradores, mas também gera economia de tempo e recursos para as empresas.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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LG ELECTRONICS – SAC

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0800 707 5454 (Demais localidades)

FONTE LG Electronics Brasil