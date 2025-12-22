LG Swing conecta a família e leva o clima de Natal para toda a casa

Com sistema webOS, base móvel e rodinhas, LG Swing vai do escritório à festa, facilitando videochamadas e a diversão em família onde a celebração estiver

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O jeito de celebrar o fim de ano mudou. Aquele corre-corre entre enviar o último e-mail de trabalho e começar a preparar a ceia acontece cada vez mais no mesmo espaço. Para que essa virada de chave seja leve e sem estresse, a LG Electronics do Brasil aposta na liberdade única do LG MyView Smart Monitor Swing (32U889SA), o monitor feito para circular pela casa e acompanhar a família em todos os momentos da festa.

LG Swing conecta a família

Esqueça a ideia de que monitor é aquela tela fixa que mora na mesa do escritório. O LG Swing rompe com essa regra. Com sua exclusiva base ergonômica sobre rodinhas, ele permite que você desconecte o notebook do trabalho e deslize a tela suavemente até a cozinha. onde ele vira seu assistente para seguir aquela receita especial de Natal, ou direto para a sala de estar. Sem levantar peso e com total liberdade, a tecnologia vai exatamente para onde a conversa está acontecendo.

A mágica deste Natal, porém, está em encurtar distâncias, e o Swing oferece uma experiência inédita para isso. Ele resolve o problema de aglomerar a família inteira em volta de uma tela pequena de celular para dar "Feliz Natal" a quem está longe. Com o espelhamento de tela (via AirPlay 2 ou Screen Share), a videochamada ganha vida em 32 polegadas.

O grande diferencial aqui é a versatilidade: você pode girar a tela para a posição vertical (Modo Retrato), perfeita para videochamadas de celular ou para ver Stories e Reels da família em tamanho quase real. Enquanto o smartphone atua como câmera e microfone, circulando de mão em mão, a imagem dos entes queridos aparece gigante na tela, criando a sensação de que eles estão ali na sala com vocês.

"No Natal, a tecnologia tem que jogar a favor da emoção, sem complicar nada. Nossa ideia com o Swing é que o monitor deixe de ser apenas uma ferramenta de trabalho e vire um membro da família, ajudando a criar memórias. Com ele, trazer quem está longe para 'sentar à mesa' da ceia virtualmente é tão fácil quanto mudar de cômodo," comenta Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil.

Além de aproximar as pessoas, o LG Swing garante a animação da festa. Graças ao sistema webOS, ele funciona sozinho, sem precisar de computador. Quer colocar aquela playlist natalina no Spotify ou deixar um vídeo de lareira rodando no YouTube para criar um clima aconchegante? É só tocar na tela. A função Touchscreen deixa tudo tão intuitivo que desde as crianças até os avós conseguem escolher o entretenimento sem dificuldade.

Neste Natal, o convite da LG é desconectar-se dos cabos e aproveitar a mobilidade do LG Swing para se conectar com o que realmente importa, levando a celebração para qualquer cantinho da casa.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

