LG ThinQ Care prolonga a vida útil dos produtos

Apresentado no InnoFest 2026, serviço de IA monitora continuamente TVs e eletrodomésticos para diagnosticar e prever problemas antes que eles aconteçam, garantindo máxima eficiência e tranquilidade para o consumidor.

SÃO PAULO, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics reforçou seu compromisso com a durabilidade e a confiança do consumidor durante o InnoFest 2026 LATAM, ao destacar o serviço LG ThinQ Care. A solução utiliza inteligência artificial para oferecer um suporte proativo e preditivo, monitorando o desempenho de TVs e eletrodomésticos conectados para otimizar o uso, prevenir falhas e aumentar a vida útil dos aparelhos, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia.

HS

"A verdadeira inovação é aquela que oferece paz de espírito. Com o ThinQ Care, estamos transformando a manutenção de reativa para proativa", explica Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "É a tecnologia cuidando do seu investimento. Queremos que nossos clientes tenham a tranquilidade de saber que seus produtos são feitos para durar e que, por trás deles, há uma inteligência que trabalha ativamente para garantir isso. É o nosso compromisso com a confiança e a qualidade elevado a um novo patamar."

Diferente de um diagnóstico tradicional, o ThinQ Care atua silenciosamente nos bastidores, analisando os padrões de uso dos equipamentos. Caso a IA detecte uma anormalidade — como um filtro de geladeira que precisa de troca ou um padrão de uso ineficiente na máquina de lavar —, o sistema envia alertas e dicas de manutenção diretamente para o smartphone do usuário através do aplicativo LG ThinQ.

Avançando além de simples diagnósticos, a plataforma de IA realiza uma verificação completa da instalação e operação assim que um novo aparelho é conectado. O sistema monitora ativamente parâmetros críticos, como a detecção de fluxo de ar reduzido em uma secadora ou flutuações de temperatura em um refrigerador, corrigindo anomalias que poderiam levar ao aumento do consumo de energia e água. Essa análise detalhada assegura que os eletrodomésticos não apenas durem mais, mas também operem com máxima eficiência desde o primeiro dia de uso.

Para maior conveniência, o ThinQ Care envia relatórios mensais de uso que detalham o desempenho do produto, histórico de notificações e o status operacional atual. Além disso, a plataforma pode se integrar a serviços de compras, como o Amazon Dash Replenishment, permitindo que a própria máquina de lavar ou lava-louças solicite automaticamente novos suprimentos de detergente quando os níveis estiverem baixos, garantindo um ciclo de manutenção verdadeiramente autônomo e sem preocupações para o consumidor.

O objetivo é resolver pequenas questões antes que se tornem problemas maiores e que exijam reparos caros. Essa abordagem proativa não apenas economiza dinheiro, mas também garante que os produtos operem sempre em sua máxima performance, consumindo apenas a energia necessária e funcionando de forma eficiente por muito mais tempo. Essa confiança na durabilidade é reforçada por tecnologias como o motor Inverter Direct Drive e o compressor Inverter, ambos com 10 anos de garantia.

Algumas funcionalidades mencionadas podem variar de acordo com o modelo e a região. Recomendamos verificar as especificações de cada produto para confirmar a disponibilidade dos recursos. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com .

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o ' Radio Optimism ' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil