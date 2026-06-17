LG ThinQ® faz da geladeira o coração da cozinha inteligente

Conectividade permite ajustar a temperatura remotamente, receber alertas, acompanhar o funcionamento da geladeira e acessar recursos de autodiagnóstico pelo smartphone

Resumo da notícia

A LG Electronics posiciona a geladeira no centro de comando da cozinha com a integração da plataforma LG ThinQ®.

O controle remoto pelo celular permite ajustar a temperatura e ativar a função Express Freeze antes mesmo de guardar as compras.

O sistema Smart Diagnosis realiza verificações do funcionamento da geladeira, auxiliando na identificação de possíveis necessidades de manutenção.

Modelos como a French Door (GC-V24FFL) e a Side by Side (GC-X267GL5) unem as ferramentas digitais às tecnologias de estabilidade térmica da LG.

SÃO PAULO, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) reforça sua visão de uma casa sem esforço (Zero Labor Home) e o conceito de Inteligência Afetiva ao posicionar a geladeira conectada como um dos principais pilares da cozinha inteligente. Por meio do aplicativo LG ThinQ®, a marca oferece soluções que permitem ajustar a temperatura à distância, acompanhar o funcionamento da geladeira, receber notificações sobre o status do produto e acessar recursos de autodiagnóstico para facilitar a manutenção preventiva. Presentes em modelos como as geladeiras French Door (GC-V24FFL) e Side by Side (GC-X267GL5), essas facilidades digitais foram desenvolvidas para estender a durabilidade dos alimentos e facilitar a rotina diária em casa.

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"Com o aplicativo LG ThinQ®, nossas geladeiras deixam de ser apenas um espaço de conservação para atuar como assistentes ativas na rotina das pessoas. Essa tecnologia permite monitorar o funcionamento do produto à distância, ajustar configurações importantes e acessar recursos como o Smart Diagnosis, oferecendo mais praticidade, conveniência e tranquilidade no dia a dia", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Conectividade para uma rotina mais prática

A conectividade também contribui para uma experiência mais prática no dia a dia. Por meio do aplicativo LG ThinQ®, os usuários podem acompanhar remotamente o funcionamento da geladeira, receber notificações sobre o status do produto e acessar informações importantes para manter o desempenho ideal do equipamento.

O aplicativo permite visualizar configurações e recursos do produto de forma simples e intuitiva, proporcionando mais comodidade para acompanhar o funcionamento da geladeira mesmo quando o usuário está fora de casa.

Controle remoto para segurança dos alimentos

Manter a temperatura sempre estável é essencial para preservar a qualidade dos alimentos. Ao conectar a geladeira à rede Wi-Fi da casa, é possível controlar o clima interno de onde estiver pelo aplicativo LG ThinQ®. Ao sair do supermercado, por exemplo, o usuário pode acionar o resfriamento rápido (Express Freeze), preparando a geladeira para receber as novas compras.

A plataforma também emite alertas de segurança, avisando no celular caso a porta da geladeira tenha ficado aberta acidentalmente. Esse cuidado extra ajuda a evitar desperdícios de energia e contribui para a manutenção adequada da temperatura interna.

Manutenção facilitada com Smart Diagnosis

Para tornar os cuidados com a geladeira mais simples, a LG oferece o recurso Smart Diagnosis, ferramenta que auxilia na verificação do funcionamento do aparelho e facilita o suporte técnico por meio do compartilhamento de informações do produto

Quando necessário, as informações geradas pelo Smart Diagnosis também podem contribuir para agilizar o atendimento técnico, proporcionando mais praticidade e eficiência ao suporte.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil