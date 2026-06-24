LG ThinQ leva mais praticidade à rotina da casa nos dias frios

De geladeiras conectadas a lava e secas inteligentes, o ecossistema LG ThinQ permite monitorar e gerenciar eletrodomésticos remotamente, trazendo mais praticidade para a rotina durante os dias mais frios do ano

Resumo da notícia

O aplicativo LG ThinQ conecta eletrodomésticos da LG em uma única plataforma.

A tecnologia permite monitorar e controlar funções de produtos remotamente por meio do smartphone.

Lava e secas LG contam com conectividade Wi-Fi e recursos inteligentes integrados ao ecossistema ThinQ para otimizar a rotina.

Durante o inverno, a conectividade ajuda a simplificar tarefas domésticas sem que o consumidor precise sair do conforto de casa.

SÃO PAULO, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Com a chegada das temperaturas mais baixas, pequenas conveniências do dia a dia ganham ainda mais valor. A possibilidade de acompanhar eletrodomésticos remotamente, receber notificações em tempo real e ajustar configurações sem sair da cama é um exemplo de como a tecnologia tem transformado a experiência dentro de casa. Por meio da plataforma LG ThinQ, a LG Electronics amplia a conectividade entre seus produtos e oferece aos consumidores mais praticidade, controle e conveniência durante toda a rotina.

Uma casa conectada na palma da mão

thinq

O LG ThinQ reúne diferentes eletrodomésticos em um único aplicativo, permitindo que os usuários acompanhem o funcionamento dos produtos e acessem informações importantes diretamente pelo smartphone.

Entre os recursos disponíveis estão monitoramento remoto, notificações de status, gerenciamento de configurações e o Smart Diagnosis, ferramenta que auxilia na identificação de possíveis anormalidades operacionais. A proposta é tornar o gerenciamento da casa mais simples e acessível, independentemente de onde o usuário esteja.

"A conectividade deixou de ser apenas um diferencial tecnológico para se tornar uma ferramenta que gera conveniência real para os consumidores. Com o LG ThinQ, buscamos simplificar a rotina e oferecer mais controle sobre os eletrodomésticos, permitindo que as pessoas administrem suas casas de forma mais prática e intuitiva", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Mais praticidade para a rotina da lavanderia

Nos dias frios, quando as tarefas domésticas costumam exigir ainda mais planejamento, a conectividade das lava e secas LG ajuda a otimizar o cuidado com as roupas.

Os modelos LG WashTower e as lava e secas premium da marca, incluindo as versões de 15kg, 16kg e 18kg, contam com conectividade Wi-Fi integrada e compatibilidade com o aplicativo LG ThinQ. A partir da plataforma, os consumidores podem acompanhar o andamento dos ciclos, baixar ciclos extras, receber notificações quando a lavagem estiver concluída e acessar recursos de monitoramento e suporte.

Além da conveniência remota, os equipamentos incorporam tecnologias desenvolvidas para oferecer máxima eficiência, ampla capacidade interna e motores Direct Drive™, projetados para proporcionar uma operação silenciosa. Os diferenciais de inteligência artificial também variam conforme o modelo, ampliando as possibilidades de cuidado com as roupas.

"As lava e secas premium da LG combinam conectividade Wi-Fi com recursos avançados de cuidado com as roupas. O modelo de 18kg incorpora a tecnologia AI DD™ 2.0, que utiliza inteligência artificial para identificar além do tipo de tecido e o peso das roupas, o nível de sujeira, enquanto as versões de 15kg e 16kg contam com a tecnologia AI DD™ tradicional, também desenvolvida para proporcionar maior proteção durante o processo de lavagem", complementa Edianne.

Conectividade que vai além da lavanderia

A integração do LG ThinQ se estende para diferentes categorias de produtos da marca. Em geladeiras compatíveis, por exemplo, os usuários podem acompanhar o funcionamento do equipamento, receber notificações e acessar recursos de diagnóstico inteligente diretamente pelo aplicativo.

Ao centralizar o gerenciamento dos eletrodomésticos em uma única plataforma, o ecossistema LG ThinQ torna a experiência doméstica mais conectada e conveniente, especialmente em períodos do ano em que o conforto dentro de casa se torna ainda mais importante.

"Nosso objetivo é oferecer soluções que acompanhem o estilo de vida dos consumidores. Seja na cozinha, na lavanderia ou em outros ambientes da casa, a conectividade permite uma experiência mais prática e personalizada, ajudando as pessoas a aproveitarem melhor o seu tempo", conclui a executiva.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil