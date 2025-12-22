LG traz ao Brasil a experiência da CES 2026 com o tema 'Inovação em sintonia com você'

Evento em São Paulo apresentará em primeira mão a estratégia e as inovações da marca em Inteligência Artificial para a imprensa e influenciadores do país

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em sintonia com sua participação na Consumer Electronics Show (CES) 2026, o maior e mais influente evento de tecnologia do mundo, que acontece em Las Vegas, de 06 a 09 de janeiro, a LG Electronics do Brasil realizará um evento exclusivo e simultâneo em São Paulo no dia 6 de janeiro para apresentar à imprensa e criadores de conteúdo brasileiros em primeira mão detalhes da visão e dos conceitos que guiarão a marca globalmente. Sob o tema "Inovação em sintonia com você", o encontro irá aprofundar como as novas soluções inteligentes, impulsionadas por Inteligência Afetiva, estão prontas para elevar a vida cotidiana.

O evento proporcionará aos convidados uma imersão na estratégia da LG para um futuro mais conectado e intuitivo, incluindo tours virtuais nas salas secretas de Las Vegas. Serão apresentados os conceitos por trás dos principais anúncios globais, que abrangem desde o "Lar Sem Esforço" (Zero Labor Home) até a nova era da mobilidade, todos integrados pela plataforma LG ThinQ.

"A paixão do brasileiro por tecnologia é o que nos inspira. Por isso, o futuro é sempre pensado para a casa de cada um dos nossos consumidores", afirma Anna Karina Pinto, diretora de Marketing da LG Brasil. "Neste evento, vamos compartilhar como traduzimos a nossa visão de 'Inovação em sintonia com você' baseada na Inteligência Afetiva, ressaltando a tecnologia que cuida de fato da rotina diária dos mais diversos tipos de pessoas, a fim de proporcionar mais tempo de qualidade para o que realmente é importante para cada um."

Durante o encontro, os executivos da LG no Brasil contextualizarão os anúncios globais, discutindo o impacto e a relevância dessas novas tecnologias para o mercado brasileiro.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

