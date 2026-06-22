LG UltraGear evo 52G930B-B, maior monitor 5K2K do mundo, chega oficialmente ao Brasil

Modelo UltraGear evo 52G930B-B chega ao mercado brasileiro com tela curva de 51,6", formato 21:9 e 240Hz, unindo produtividade extrema e alta performance para o público local

Resumo da Notícia

A LG Electronics anuncia a disponibilidade oficial do monitor UltraGear evo 52G930B-B no mercado brasileiro.

Com 51,6 polegadas e proporção 21:9, equipamento possui a maior tela do mundo em resolução 5K2K, projetada para substituir o uso de dois monitores.

Para jogadores de alto nível, modelo assegura fluidez extrema com taxa de atualização de 240Hz e tempo de resposta de 1ms (GtG).

Dispositivo foca em usabilidade avançada, incorporando portas DisplayPort 2.1, chaveador KVM nativo e USB-C com fornecimento de energia (90W).

Painel apresenta alto rigor visual para criadores de conteúdo, cobrindo 95% do espaço de cor DCI-P3 com certificação VESA DisplayHDR™ 600.

SÃO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) oficializa o lançamento do monitor UltraGear evo 52G930B-B no Brasil. Desenvolvido para suprir as exigências tanto de criadores de conteúdo quanto de competidores de esportes eletrônicos, o equipamento desembarca no país ostentando o título de *maior monitor gamer 5K2K do mercado global. A novidade integra o portfólio premium da marca e soluciona o antigo dilema dos usuários que precisavam escolher entre uma tela ampla para trabalho e uma tela rápida para jogos.

monitor

* O monitor LG 52G930B é o maior monitor gamer do mundo, com 52 polegadas e resolução 5K2K (5120×2160), com base em especificações publicadas até dezembro de 2025 para monitores gaming com essa resolução.

O fim do setup com múltiplas telas

A proposta do modelo é otimizar tanto o espaço físico quanto o visual do usuário, trazendo uma tela ultrawide de 51,6 polegadas em proporção 21:9, construída sobre uma matriz de alinhamento vertical (VA). Graças à resolução 5120 x 2160 (5K2K), o equipamento entrega um ganho de 33% de largura na área útil em comparação a um display 4K tradicional. Na prática, a altura de visualização equivale à de um monitor 16:9 de 42 polegadas, permitindo manipular grandes volumes de dados, códigos ou cronogramas de edição de vídeo sem as incômodas molduras de um arranjo com duas telas.

Além do tamanho, o aparelho garante exatidão colorimétrica, processando cores em 10-bit, com potencial para produzir até 1,07 bilhão (10243 ou 230) de cores, salto exponencial em relação aos 16,7 milhões (2563 ou 224) de monitores com processamento em 8-bit. Na prática, a diferença fica na suavidade do gradiente maior profundidade de cores. Ele ainda cobre 95% do padrão cinematográfico DCI-P3, e com contraste nativo de 4000:1 e certificação VESA DisplayHDR™ 600, o modelo exibe níveis profundos de preto e picos de iluminação altamente controlados, fundamentais para a aprovação profissional de imagens e texturas.

Vantagem competitiva e conforto óptico

Apesar das dimensões voltadas à produtividade, a engenharia do 52G930B-B foi desenhada para também entregar alta velocidade. A controladora do monitor atinge 240 atualizações por segundo (240Hz), que combinada a um tempo de transição de pixel de apenas 1 milissegundo (1ms GtG), essa arquitetura extingue rastros e borrões durante cenas de ação intensas. Para sustentar a estabilidade dos quadros, há suporte integrado ao AMD FreeSync™ Premium e ao VESA Adaptive Sync.

Pensando no conforto ergonômico, a estrutura emprega uma curvatura de 1000R, raio que acompanha o formato natural do campo de visão humano, com dobra nas extremidades da tela para manter a distância focal uniforme, reduzindo o cansaço visual e a necessidade de virar o pescoço constantemente. O suporte otimizado ainda ocupa um espaço reduzido na mesa e permite personalizar a inclinação, a altura e a rotação lateral.

Integração e conexões de nova geração

Lidar com a resolução 5K2K na frequência de 240Hz requer um fluxo de dados robusto, razão pela qual a LG implementou o protocolo DisplayPort 2.1, além de duas entradas HDMI 2.1, garantindo suporte pleno às placas de vídeo mais recentes sem gargalos de compressão. A imersão se estende ao áudio, suportado por alto-falantes duplos de 10W e uma conexão para fones com suporte nativo ao padrão tridimensional DTS Headphone:X

"O lançamento do 52G930B-B marca a chegada de uma verdadeira central de comando ao mercado nacional. Conseguimos aliar a imersão de uma tela ultrawide massiva, perfeita para edição e rotinas corporativas, com a performance bruta dos 240Hz exigida pelo cenário gamer competitivo. É um produto único que transforma por completo a dinâmica de uso dos nossos consumidores", avalia Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Outro destaque é a porta multifuncional USB-C, que recebe vídeo, transfere dados e fornece até 90W de energia, possibilitando conectar e carregar um notebook com um único cabo USB-C compatível com protocolos DisplayPort e PowerDelivery. Para ambientes multitarefa, o dispositivo conta com um switch KVM integrado ao hardware, viabilizando o controle de dois computadores distintos usando o mesmo teclado e mouse. A divisão visual dessa operação é facilitada pelos recursos nativos de Picture-in-Picture (PIP) e Picture-by-Picture (2PBP).

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil