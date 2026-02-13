LG UltraGear garante gameplay perfeita com G-SYNC e FreeSync

Com tecnologias de Sincronização Adaptativa, monitores eliminam falhas visuais e garantem precisão máxima para todos os perfis, do competitivo ao casual

SÃO PAULO, 13 fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O cenário de games em 2026 exige cada vez mais precisão, com títulos que desafiam os limites gráficos e competitivos. Para garantir que a experiência dos jogadores acompanhe essa evolução sem barreiras técnicas, a LG Electronics destaca como a linha de monitores LG UltraGear utiliza as tecnologias de Sincronização Adaptativa (VRR) para democratizar a fluidez visual. Seja para o entusiasta de Esports ou para o jogador casual, a integração do G-SYNC e FreeSync tornou-se o pilar fundamental para uma jogabilidade livre de falhas.

LG UltraGear garante gameplay perfeita

Em momentos de ação intensa, a falta de sincronia entre a placa de vídeo e o monitor pode causar screen tearing (rasgos na tela) e stuttering (engasgos), quebram a imersão e podem custar uma vitória. A linha UltraGear elimina esses problemas através da implementação rigorosa das certificações NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium/Pro. Esses recursos permitem que o monitor ajuste sua taxa de atualização em tempo real, operando em perfeita harmonia com a GPU para entregar movimentos líquidos e resposta instantânea.

Um diferencial técnico importante é o recurso de Compensação de Baixa Taxa de Quadros (LFC), presente no FreeSync Premium. Ele assegura que a fluidez visual seja mantida mesmo em cenas graficamente pesadas onde o desempenho do PC pode oscilar momentaneamente. Além disso, modelos OLED topo de linha, como o 32GS95UV-B, combinam essa estabilidade com contraste infinito e tempos de resposta de 0,03ms, garantindo que a rapidez da imagem venha acompanhada de uma qualidade visual inigualável.

"O conceito 'Glitch-Free' da LG é sobre remover qualquer obstáculo entre o jogador e o jogo. Em 2026, a fluidez não é mais um recurso de nicho, mas uma necessidade para todos", explica Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil. "Nossa estratégia é garantir que, independentemente do perfil do usuário ou do orçamento, o monitor UltraGear atue como um sistema de estabilidade visual, permitindo foco total na estratégia e na diversão, sem distrações técnicas."

A LG consolidou um portfólio que atende a todos os estilos de setup neste ano. Para o público entusiasta que não abre mão de nada, o OLED 32GS95UV-B oferece o revolucionário Dual Mode, permitindo alternar entre a imersão do 4K a 240Hz e a velocidade competitiva do FHD a 480Hz. Para o jogador híbrido, que divide seu tempo entre PC e consoles de última geração, o modelo IPS 27GR83Q-B entrega versatilidade total com HDMI 2.1. E para quem busca a porta de entrada para a alta performance, o 24GS60F-B redefine o segmento básico com 180Hz nativos.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 foi o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque foi a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estendeu desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial deu forma a essa visão.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

