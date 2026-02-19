LG UltraGear OLED Dual-Mode garante a gameplay perfeita para aproveitar o fim das férias

Com tecnologia nativa que alterna entre 4K a 240Hz e FHD a 480Hz, monitor resolve o dilema entre imersão e performance para aproveitar ao máximo a temporada de jogos

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Para muitos, verão é tempo de tirar alguns dias de férias, sendo também sinônimo de grind nos seus games favoritos. É a época do ano que todo gamer espera para virar noites jogando, subir de elo e zerar a lista de jogos pendentes e para que nada atrapalhe essa maratona, a LG destaca o LG UltraGear OLED 32GS95UV, um monitor que entende o que o jogador realmente precisa tanto da beleza do 4K para curtir a história e quanto da velocidade dos 480Hz para brilhar no cenário competitivo.

Afinal, o setup de férias não precisa priorizar a resolução para jogos de aventura ou a taxa de atualização para FPS, já que o sistema Dual-Mode da LG acaba com essa dúvida com um simples toque em um botão. Para imersão total, o OLED 32S95UV traz a definição de texturas em 4K a 240Hz, e na hora do competitivo sério é só acionar um botão e mudar para resolução Full HD a 480Hz. É praticamente como ter dois monitores de elite em um só.

Essa versatilidade é ideal, mesmo para quem não é profissional, mas faz questão de sentir a fluidez que os atletas de Esports usam, com o modo 480Hz deixando a jogabilidade de títulos como Valorant, CS2 ou Overwatch 2 lisa, sem borrões e garantindo que seus reflexos sejam instantâneos.

"Nas férias, ninguém quer perder partida por causa de engasgos de tela ou imagem ruim. O jogador quer performance e diversão", diz Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Brasil. "O UltraGear com Dual-Mode elimina a necessidade de escolher. O jogador casual tem acesso à mesma tecnologia dos campeonatos, e o entusiasta competitivo não perde a qualidade de imagem quando quer jogar algo mais tranquilo. É o fim das limitações técnicas para todos os perfis."

Mesmo em dias muito ensolarados, o painel OLED com tecnologia MLA+ garante um brilho intenso que mantém as cores vivas, permitindo jogar com qualidade sem precisar fechar a janela durante o dia, enquanto o acabamento Matte (antirreflexo) elimina aqueles reflexos chatos. Com tempo de resposta instantâneo de 0,03ms e contraste infinito, o UltraGear 32GS95UV, compatível com G-SYNC e FreeSync Premium Pro, garante que sua única preocupação nas férias seja vencer a próxima partida.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 foi o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque foi a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estendeu desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial deu forma a essa visão.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa .

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917096/LG_UltraGear_OLED.jpg

FONTE LG Electronics Brasil