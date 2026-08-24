Liferay e MarketFully fazem parceria para oferecer experiências digitais culturalmente fluidas em escala global

A combinação da Liferay DXP e da IA de Conteúdo Adaptável da MarketFully permite que as empresas lancem experiências multilíngues, culturalmente adaptadas e otimizadas para pesquisa em todos os mercados desde o primeiro dia

SÃO PAULO, Aug. 24, 2026 /PRNewswire/ -- A Liferay, fornecedora líder de Plataformas de Experiência Digital (DXPs), e a MarketFully, plataforma de conteúdo multilíngue para criação, otimização e gerenciamento de conteúdo multicultural em diferentes idiomas e mercados, anunciaram hoje uma parceria tecnológica que aprimora o conteúdo e a experiência do Liferay DXP com a IA de Conteúdo Adaptável da MarketFully. A parceria permite que empresas B2B e B2C atendam aos mercados locais com conteúdo culturalmente adaptado e seguro para a marca, sem ter que esperar pelos ciclos das agências ou se contentar com a tradução literal de máquinas.

Os clientes são multilíngues, especialmente para empresas que atuam em diversos mercados, com a maioria das pesquisas B2B e B2C acontecendo no idioma nativo do comprador. No entanto, a maioria das experiências digitais ainda são criadas e mantidas com foco no inglês, com a localização deixada de lado. A parceria Liferay e MarketFully aborda essa lacuna diretamente, movendo a tradução como prioridade secundária para a criação e otimização de conteúdo multicultural orientado por desempenho.

Resolvendo o problema da falta de localização

Um dos principais desafios do lançamento de um portal em qualquer novo mercado é a fase em que a DXP cria um site novo totalmente estruturado em minutos, mas cada campo traduzido começa vazio. Ao utilizar a MarketFully, no momento em que um novo site é criado com Liferay DXP, a IA de Conteúdo Adaptável e os editores humanos da MarketFully enriquecem os campos locais com conteúdo culturalmente adaptado, reduzindo o tempo de publicação de semanas para dias.

Da tradução ao desempenho do conteúdo multicultural

Os recursos de localização integrados do Liferay DXP lidam com a mecânica de vários idiomas. A parceria MarketFully se baseia nisso, processando conteúdo do Liferay DXP por meio de APIs headless, criando e otimizando variantes culturalmente adaptadas e as enviando de volta para o site. As revisões editoriais com humanos no circuito garantem que nada seja publicado que possa corroer a confiança na marca.

SEO e AEO multilíngues contínuos

A localização não é um evento único. À medida que o conteúdo de origem muda e o comportamento de pesquisa se altera, as variantes localizadas devem acompanhar. A MarketFully permite que os clientes otimizem cada ativo localizado para a descobertas no mercado, incluindo SEO multilíngue e otimização de answer engine (AEO) para resultados de pesquisa de IA, e resincronizem o conteúdo atualizado de volta para o Liferay DXP conforme as páginas de origem evoluem, mantendo o conteúdo específico da região atualizado sem re-localização manual.

"Nossos clientes passam anos construindo uma estratégia de conteúdo que reflete sua marca, e então o lançamento de um novo mercado os força a recomeçar em outro idioma", disse Bernard Mc Closkey, Diretor de Parcerias Tecnológicas da Liferay. "A MarketFully fecha essa lacuna. Agora, no momento em que um novo local é criado na Liferay DXP, ele ganha vida com conteúdo que soa como se tivesse sido escrito nativamente para aquele mercado."

"Compradores globais recompensam o conteúdo que foi claramente feito para o seu mercado. Ao conectar nossa plataforma de conteúdo multilíngue à Liferay DXP, as equipes criam, otimizam e publicam conteúdo multicultural que se classifica na pesquisa local e aparece nas respostas de IA, desde o dia em que o mercado entra no ar", disse Mathieu Champigny, CEO da MarketFully.

Para obter mais informações sobre a parceria Liferay e MarketFully, visite marketplace.liferay.com/p/marketfully.

Sobre a MarketFully

A MarketFully é uma plataforma de conteúdo multilíngue para criar, otimizar e gerenciar conteúdo multicultural em diferentes idiomas e mercados. A MarketFully combina a criação e otimização de conteúdo baseada em IA com serviços editoriais humanos em inteligência de conteúdo, adaptação cultural e SEO e AEO multilíngues, para impulsionar conexões autênticas e descobertas mensuráveis em todos os mercados.

Sobre a Liferay:

A Liferay é uma empresa global de software especializada em plataformas de Experiência Digital (DXP), capaz de auxiliar organizações a criar experiências completas e personalizadas através de sua plataforma líder de mercado, o Liferay DXP. Fundada em 2004, na Califórnia, com raízes em código aberto, a companhia evoluiu para uma estrutura multinacional com presença em 24 países e uma base de mais de 1.200 clientes globais, incluindo gigantes globais.

A Liferay prioriza o sucesso do cliente e a inovação tecnológica a longo prazo, filosofia que se reflete em reconhecimentos consecutivos do Gartner: a empresa figura há mais de 14 anos no Quadrante Mágico do Gartner para Plataformas de Experiência Digital (DXP) e, em 2026, foi reconhecida como "Customers' Choice" no relatório Gartner Voice of the Customer for Digital Experience Platforms, com nota geral de 4,6 de 5 estrelas e 91% dos clientes dispostos a recomendar o Liferay DXP.

Na América Latina, a Liferay possui uma operação consolidada há mais de 15 anos, tendo em Recife o maior escritório e principal centro de engenharia de software do mundo, oferecendo soluções robustas para portais de clientes, intranets e plataformas de integração complexas.

FONTE Liferay