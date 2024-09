Liferay Nomeada "Escolha do Cliente" em Plataformas de Experiência Digital

SÃO PAULO, 6 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Liferay, fornecedora líder de soluções de plataforma de experiência digital (DXP), anunciou hoje sua colocação no quadrante superior direito do relatório Gartner Voice of the Customer para DXPs. Esta é a primeira vez que a Liferay é reconhecida no quadrante superior direito neste relatório e a segunda vez que a empresa é incluída na avaliação.

O "Voice of the Customer" é um documento que sintetiza as avaliações do Gartner Peer Insights em insights para tomadores de decisão de TI. Devido à colocação da Liferay no quadrante superior direito, a empresa recebeu a distinção de "Escolha dos Clientes", estando entre as três a receber o título dentre os onze fornecedores contemplados pelo relatório.

"Estamos felizes por sermos reconhecidos como um fornecedor "Escolha dos Clientes" no relatório Gartner Voice of the Customer para DXPs", disse Bryan Cheung, Chief Marketing Officer da Liferay. "Este reconhecimento, para nós, é resultado direto de nosso compromisso em fornecer tecnologia inovadora e trabalhar com clientes para capacitá-los a entregar experiências digitais poderosas."

Você pode encontrar o relatório completo Voice of the Customer aqui .

Sobre o Gartner Voice of the Customer:

O "Voice of the Customer" é um documento que sintetiza as avaliações do Gartner Peer Insights em insights para tomadores de decisão de TI. Esta perspectiva agregada de pares, juntamente com as avaliações detalhadas individuais, é complementar à pesquisa especializada da Gartner e pode desempenhar um papel fundamental em seu processo de compra, pois se concentra em experiências diretas de pares de implementação e operação de uma solução. Neste documento, apenas fornecedores com 20 ou mais avaliações elegíveis publicadas (e 15 ou mais classificações para "Capacidades" e "Suporte/Entrega") durante o período de envio especificado de 18 meses são incluídos. Avaliações de parceiros de fornecedores ou usuários finais de empresas com menos de US$ 50 milhões em receita são excluídas desta metodologia.

Aviso Legal Obrigatório:

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, PEER INSIGHTS são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

O conteúdo do Gartner Peer Insights consiste nas opiniões de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não deve ser interpretado como declarações de fato, nem representam as opiniões da Gartner ou de suas afiliadas. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço retratado neste conteúdo e não oferece garantias expressas ou implícitas em relação a este conteúdo, quanto à sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comerciabilidade ou adequação para um propósito particular.

Sobre a Liferay

A Liferay ajuda as organizações a estarem preparadas para o futuro, com o poder de criar, gerenciar e escalar soluções na Plataforma de Experiência Digital (DXP) mais flexível do mundo. Com a confiança de mais de mil empresas de vários setores ao redor do mundo, a DXP de código aberto da Liferay possibilita o desenvolvimento de sites de marketing e e-commerce, portais do cliente, intranets e muito mais. Saiba como podemos usar a tecnologia para mudar o mundo juntos em liferay.com.

