Liferay elegido por los clientes en el informe Voice of the Customer de Gartner

SANTIAGO, 6 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Liferay, el desarrollador de la plataforma de experiencia digital diseñada para ofrecer la máxima flexibilidad, ha anunciado su incorporación por primera vez en el cuadrante superior derecho del informe Voice of the Customer for DXPs que elabora la consultora Gartner, consiguiendo la distinción de "Elección de los clientes".

El informe "Voice of the Customer" es un documento que resume las reseñas de la página web Gartner Peer Insights y está pensada para los responsables de la toma de decisiones de TI. Esta visión de los profesionales, junto con las opiniones individuales, complementa la investigación de los expertos de Gartner y puede desempeñar un papel clave en el proceso de compra, ya que se centra en las experiencias directas de los profesionales en la implementación y el funcionamiento de una solución.

La distinción de "Elección de los clientes" del informe Voice of the Customer for DXPs de Gartner reconoce a Liferay por cumplir y superar tanto la Satisfacción del Cliente, en la que se valora las capacidades, el soporte y el desempeño del DXP de Liferay; así como el Interés y Adopción del Usuario, que tiene en cuenta el volumen de respuestas, la disposición del usuario a recomendar el DXP y la cobertura del mercado en varios segmentos para medir el compromiso del usuario y la amplitud de uso.

"Estamos encantados de ser reconocidos como proveedor elegido por los clientes en el informe de Gartner Voice of the Customer for DXPs", dijo Bryan Cheung, Chief Marketing Officer de Liferay. "Este reconocimiento, es un resultado directo de nuestra dedicación a proporcionar tecnología innovadora y formar a nuestros para que puedan crear experiencias digitales únicas".

Acerca de Gartner Voice of the Customer:

La "Voice of the Customer" es un documento que resume las reseñas de la web Gartner Peer Insights en ideas para los responsables de la toma de decisiones de TI. Esta visión colectiva de los profesionales, junto con las reseñas individuales detalladas, es complementaria a la investigación de los expertos de Gartner y puede desempeñar un papel clave en su proceso de compra, ya que se centra en las experiencias directas de los profesionales en la implementación y el funcionamiento de una solución. En este documento, sólo se incluyen los fabricantes con 20 o más valoraciones publicadas (y 15 o más valoraciones de "Capacidades" y "Soporte/Entrega") durante el periodo de presentación especificado de 18 meses. Quedan excluidas de esta metodología las evaluaciones de proveedores asociados o usuarios finales de empresas con ingresos inferiores a 50 millones de dólares.

Descargo de responsabilidad obligatoria:

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente, PEER INSIGHTS es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos son reservados.

El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho, ni representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido, ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Sobre Liferay

Liferay ayuda a las organizaciones a hacer frente a su futuro mediante la creación y gestión de soluciones escalables sobre la flexible Plataforma de Experiencias Digitales (DXP) de Liferay. Miles de empresas en todo el mundo en múltiples sectores confían en la plataforma de experiencia digital (DXP) y open-source de Liferay que permite el desarrollo de páginas web corporativas y de e-commerce, portales de clientes, intranets, entre otros. Descubre cómo podemos utilizar la tecnología para cambiar el mundo juntos en liferay.com/es

