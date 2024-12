Lightricks faz parceria com Shutterstock para dados de treinamento de vídeo para avançar o modelo de vídeo generativo de IA de vídeo LTXV de código aberto

A parceria da Shutterstock com a Lightricks é a primeira de uma nova abordagem de licenciamento de dados que cria maneiras de treinar modelos de IA

JERUSALÉM e NOVA YORK, 14 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Lightricks, líder global em tecnologia criativa alimentada por IA, anunciou hoje que está fazendo parceria com à Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) para licenciar e usar a extensa biblioteca de ativos de vídeo da Shutterstock. Essa colaboração permitirá à Lightricks treinar seu modelo de geração de vídeo de código aberto, LTX Video (LTXV), usando ativos de vídeo HD e 4K de alta qualidade. A Lightricks é a primeira parceira global a treinar com a "licença de pesquisa" pioneira da Shutterstock, uma opção única que reduz a barreira de entrada para o treinamento de modelos de código aberto.

Aproveitar o modelo de licença de pesquisa reflete a visão da Lightricks de expandir o acesso a ferramentas criativas, ao mesmo tempo em que gera resultados de IA generativa de alta qualidade, garantindo que os criadores tenham proteção para seu conteúdo desde o início. Ao integrar inicialmente uma licença de pesquisa, startups e empresas de IA podem construir e refinar ferramentas de IA com dados premium e licenciados antes de assumirem um compromisso maior com uma licença comercial completa. Essa abordagem também oferece um caminho econômico para acessar dados de alta qualidade na fase de pesquisa e desenvolvimento, abordando um desafio fundamental que muitas empresas novas ou estabelecidas podem enfrentar no treinamento de modelos de IA.

"Essa parceria de longa data com a Shutterstock simboliza um marco estratégico para nós, construindo sobre nossas iniciativas de licenciamento do ano passado, incluindo acordos com grandes emissoras e os principais fornecedores de conteúdo." afirmou Zeev Farbman, cofundador e CEO da Lightricks. "Em nossa essência, estamos comprometidos em criar ferramentas criativas que são poderosas e acessíveis. Essa colaboração não só fortalece nossa capacidade de treinar modelos de IA com dados de vídeo premium e diversificados, mas também eleva a qualidade e a relevância de nossas ferramentas de vídeo generativo para nossa crescente comunidade de criadores profissionais e empresas."

Essa parceria também continua a missão da Lightricks de impulsionar o acesso a ferramentas criativas com IA, enquanto gera resultados de IA generativa de alta qualidade. Ao incorporar dados de vídeo licenciados pela Shutterstock, a Lightricks fortalece seus modelos de treinamento, garantindo que sejam criados com base em conjuntos de dados robustos e reconhecidos pela indústria, que respeitam a criatividade de cineastas e emissoras. Este anúncio segue o lançamento da LTXV 0.9 pela Lightricks para a comunidade de código aberto em novembro de 2024. Ao aproveitar os dados de vídeo HD e 4K premium da Shutterstock, a Lightricks pretende priorizar a qualidade em sua próxima atualização de modelo, aprimorando os resultados para os usuários enquanto desenvolvem suas iniciativas de código aberto.

"Com nosso modelo inovador de licença de pesquisa, capacitamos parceiros a treinar seus modelos de IA usando dados confiáveis e licenciados desde o início," afirmou Daniel Mandell, chefe global de licenciamento de dados e IA na Shutterstock. "Estamos entusiasmados em colaborar com a Lightricks em suas ferramentas de vídeo de ponta e continuamos comprometidos em fornecer os ativos de dados de que precisam para alcançar o sucesso a longo prazo."

A extensa biblioteca da Shutterstock, composta por mais de um bilhão de ativos isentos de royalties, incluindo imagens, vídeos, músicas, modelos 3D, modelos e muito mais—fornece um dos maiores e mais diversificados conjuntos de dados de mídia global disponíveis para treinamento de modelos multimodais.

Sobre a Lightricks

A Lightricks é líder global no desenvolvimento de ferramentas criativas alimentadas por IA que capacitam criadores e marcas. Com produtos inovadores como Facetune, Videoleap e o recém-lançado LTX Studio, a Lightricks está transformando o cenário criativo.

Sobre a Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma parceira de destaque para marcas transformadoras, empresas de mídia digital e de marketing, capacitando o mundo a criar com confiança. Movida por milhões de criadores em todo o mundo e uma abordagem arrojada à inovação de produtos, a Shutterstock é a principal plataforma global para licenciamento da mais extensa e diversificada coleção de modelos 3D, vídeos, músicas, fotografias, vetores e ilustrações de alta qualidade. Do maior marketplace de conteúdo do mundo, ao acesso editorial de última hora e entretenimento de primeira linha, passando pela plataforma de edição de conteúdo all-in-one e serviço de produção em estúdio — tudo usando o que há de mais recente em tecnologia inovadora — a Shutterstock oferece a mais abrangente seleção de recursos para dar vida à narrativa.

