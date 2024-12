Lightricks schließt Partnerschaft mit Shutterstock für Video-Trainingsdaten zur Weiterentwicklung des generativen Open-Source-Videomodells LTXV Video AI

Die Partnerschaft von Shutterstock mit Lightricks ist die erste eines neuen Ansatzes zur Datenlizenzierung , der neue Wege für das Training von KI-Modellen eröffnet

JERUSALEM und NEW YORK, 14. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Lightricks, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Kreativtechnologie, gab heute seine Partnerschaft mit Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) zur Lizenzierung und Nutzung von Shutterstocks umfangreicher Videobibliothek bekannt. Diese Zusammenarbeit wird Lightricks in die Lage versetzen, sein Open-Source-Videogenerierungsmodell LTX Video (LTXV) mit hochwertigen HD- und 4K-Videomaterialien zu trainieren. Lightricks ist der erste globale Partner, der auf der branchenweit ersten „Forschungslizenz" von Shutterstock trainiert, einer einzigartigen Option, die die Einstiegshürde für das Training mit Open-Source-Modellen senkt.

Die Nutzung des Forschungslizenzmodells spiegelt die Vision von Lightrick wider, den Zugang zu kreativen Werkzeugen zu erweitern und gleichzeitig qualitativ hochwertige generative KI-Ergebnisse zu fördern, um den Urhebern von Anfang an Schutz für ihre Inhalte zu bieten. Durch die Integration einer Forschungslizenz können Start-ups und KI-Unternehmen zunächst KI-Tools auf hochwertigen, lizenzierten Daten aufbauen und verfeinern, bevor sie eine größere Verpflichtung für eine vollständige kommerzielle Lizenz eingehen. Dieser Ansatz bietet auch einen kosteneffizienten Weg, um in der Forschungs- und Entwicklungsphase auf hochwertige Daten zuzugreifen, was für viele neue oder etablierte Unternehmen eine große Herausforderung beim Training von KI-Modellen darstellt.

„Diese langfristige Partnerschaft mit Shutterstock ist ein strategischer Meilenstein für uns und baut auf unseren Lizenzierungsinitiativen des vergangenen Jahres auf, zu denen auch Vereinbarungen mit großen Fernsehsendern und wichtigen Content-Anbietern gehören", so Zeev Farbman, Mitbegründer und Geschäftsführer von Lightricks. „Im Kern geht es uns darum, leistungsstarke, leicht zugängliche kreative Werkzeuge zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit verbessert nicht nur unsere Fähigkeit, KI-Modelle mit erstklassigen, vielfältigen Videodaten zu trainieren, sondern steigert auch die Qualität und Relevanz unserer generativen Videotools für unsere wachsende Community von professionellen Kreativen und Unternehmen."

Mit dieser Partnerschaft setzt Lightricks seine KI-Mission fort, den Zugang zu kreativen Tools zu fördern und gleichzeitig hochwertige generative KI-Ergebnisse zu erzielen. Durch die Einbeziehung der von Shutterstock lizenzierten Videodaten stärkt Lightricks seine Trainingsmodelle und stellt sicher, dass diese auf robusten, branchenweit anerkannten Datensätzen basieren, die die Kreativität von Filmemachern und Fernsehsendern respektieren. Diese Ankündigung folgt auf die Veröffentlichung von LTXV 0.9 durch Lightricks für die Open-Source-Community im November 2024. Durch die Nutzung der Premium-HD- und 4K-Videodaten von Shutterstock will Lightricks bei seinem nächsten Modell-Update die Qualität in den Vordergrund stellen, die Ergebnisse für die Nutzer verbessern und gleichzeitig seine Open-Source-Initiativen vorantreiben.

„Mit unserem innovativen Forschungslizenzmodell ermöglichen wir es unseren Partnern, ihre KI-Modelle von Anfang an mit vertrauenswürdigen, lizenzierten Daten zu trainieren", sagt Daniel Mandell, Globaler Leiter für Datenlizenzierung und KI bei Shutterstock. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Lightricks bei ihren innovativen Videotools und werden auch weiterhin die Datenbestände bereitstellen, die sie für ihren langfristigen Erfolg benötigen."

Die umfangreiche Bibliothek von Shutterstock – bestehend aus mehr als einer Milliarde lizenzfreier Assets, darunter Bilder, Videos, Musik, 3D-Modelle, Vorlagen und mehr – bietet einen der größten und vielfältigsten globalen Mediendatensätze, die für das multimodale Modelltraining zur Verfügung stehen.

Informationen zu Lightricks

Lightricks ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von KI-gestützten Kreativtools, die Kreative und Marken unterstützen. Mit innovativen Produkten wie Facetune, Videoleap und dem kürzlich auf den Markt gebrachten LTX Studio ist Lightricks dabei, die kreative Landschaft zu verändern.

Informationen zu Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist ein führender Partner für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen, der die Welt in die Lage versetzt, mutig kreativ zu sein. Angetrieben von Millionen von Kreativen auf der ganzen Welt und einem furchtlosen Ansatz für Produktinnovationen ist Shutterstock die führende globale Plattform für die Lizenzierung der umfangreichsten und vielfältigsten Sammlung hochwertiger 3D-Modelle, Videos, Musik, Fotos, Vektoren und Illustrationen. Vom weltweit größten Marktplatz für Inhalte über den Zugang zu Eilmeldungen und hochkarätigen Unterhaltungsredakteuren bis hin zu einer Komplettplattform für die Bearbeitung von Inhalten und einem Studio-Produktionsservice – alles unter Einsatz der neuesten innovativen Technologien – bietet Shutterstock die umfassendste Auswahl an Ressourcen, um Geschichten zum Leben zu erwecken.

