Lightricks s'associe à Shutterstock pour obtenir des données de formation vidéo afin de faire progresser le modèle source ouverte de vidéos par IA générative LTXV

Le partenariat entre Shutterstocks et Lightricks est le premier d'une nouvelle approche de licence de données qui crée de nouvelles façons d'entraîner les modèles d'intelligence artificielle.

JÉRUSALEM et NEW YORK, 14 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Lightricks, leader mondial de la technologie créative alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK) pour l'obtention d'une licence et l'utilisation de la vaste bibliothèque de vidéos de Shutterstock. Cette collaboration permettra à Lightricks d'entraîner son modèle source ouverte de génération de vidéos, LTX Video (LTXV), en utilisant des ressources vidéo HD et 4K de haute qualité. Lightricks est le premier partenaire mondial à proposer une formation sous la première « licence de recherche » de Shutterstock, une option unique qui réduit la barrière d'entrée pour l'entraînement des modèles en source ouverte.

L'utilisation du modèle de licence de recherche reflète la vision de Lightrick, qui souhaite élargir l'accès aux outils de création, tout en produisant des résultats d'IA générative de haute qualité, afin de garantir aux créateurs la protection de leur contenu dès le départ. En intégrant d'abord une licence de recherche, les startups et les entreprises d'IA peuvent construire et affiner des outils d'IA sur des données de qualité supérieure sous licence avant de s'engager plus avant dans une licence commerciale complète. Cette approche offre également un moyen rentable d'accéder à des données de haute qualité au stade de la recherche et du développement, ce qui permet de relever un défi majeur auquel de nombreuses entreprises, nouvelles ou établies, peuvent être confrontées lors de l'entraînement des modèles d'IA.

« Ce partenariat à long terme avec Shutterstock marque une étape stratégique pour nous, en s'appuyant sur nos initiatives en matière de licences de l'année dernière, y compris des accords avec des diffuseurs majeurs et des fournisseurs de contenu clés », a déclaré Zeev Farbman, cofondateur et PDG de Lightricks. « Nous nous sommes engagés à créer des outils de création puissants et accessibles. Cette collaboration améliore non seulement notre capacité à entraîner des modèles d'IA avec des données vidéo diversifiées et de première qualité, mais aussi la qualité et la pertinence de nos outils vidéo génératifs pour notre communauté croissante de créateurs professionnels et d'entreprises. »

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de la mission de Lightricks en matière d'IA, qui consiste à favoriser l'accès aux outils créatifs, tout en produisant des résultats d'IA générative de haute qualité. En intégrant les données vidéo sous licence de Shutterstock, Lightricks renforce ses modèles d'entraînement, en s'assurant qu'ils sont construits sur des ensembles de données robustes et reconnus par l'industrie, qui respectent la créativité des cinéastes et des diffuseurs. Cette annonce fait suite à la publication par Lightricks de LTXV 0.9 pour la communauté source ouverte en novembre 2024. En exploitant les données vidéo HD et 4K de Shutterstock, Lightricks entend donner la priorité à la qualité dans sa prochaine mise à jour, en améliorant les résultats pour les utilisateurs tout en faisant progresser ses initiatives source ouverte.

« Grâce à notre modèle de licence de recherche innovant, nous permettons à nos partenaires d'entraîner leurs modèles d'IA en utilisant des données fiables et sous licence dès le départ », a déclaré Daniel Mandell, responsable mondial des licences de données et de l'IA chez Shutterstock. « Nous sommes ravis de collaborer avec Lightricks sur leurs outils vidéo de pointe et nous nous engageons à leur fournir les données dont ils ont besoin pour assurer leur réussite à long terme. »

La vaste bibliothèque de Shutterstock, qui comprend plus d'un milliard de ressources libres de droits, notamment des images, des vidéos, de la musique, des modèles 3D, des gabarits et bien d'autres choses encore, constitue l'un des ensembles de données médiatiques les plus vastes et les plus diversifiés disponibles pour l'entraînement de modèles multimodaux.

À propos de Lightricks

Lightricks est un leader mondial dans le développement d'outils créatifs alimentés par l'IA qui permettent aux créateurs et aux marques de s'épanouir. Avec des produits innovants tels que Facetune, Videoleap et le récent LTX Studio, Lightricks transforme le paysage créatif.

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK) est un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices, les médias numériques et les sociétés de marketing, permettant au monde de créer en toute confiance. Alimentée par des millions de créateurs à travers le monde et une approche intrépide de l'innovation produit, Shutterstock est la première plateforme mondiale d'octroi de licences à partir de la collection la plus vaste et la plus diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. Qu'il s'agisse de la plus grande place de marché de contenu au monde, de l'accès aux nouvelles de dernière heure et à la rédaction de divertissement de premier plan, de la plateforme d'édition de contenu tout-en-un ou du service de production en studio, tous utilisant les dernières technologies innovantes, Shutterstock offre la sélection la plus complète de ressources permettant de donner vie à la narration.

