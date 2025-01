Limpeza refrescante: sabonetes faciais para cada tipo de pele que fazem toda a diferença no verão

Descubra como manter a pele limpa, saudável e revigorada nos dias mais quentes com produtos específicos para cada necessidade

SÃO PAULO, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- No verão, manter a pele do rosto limpa, fresca e saudável se torna essencial para enfrentar as altas temperaturas. Entre os produtos indispensáveis para essa época do ano, os sabonetes faciais têm um papel de destaque, oferecendo não apenas uma limpeza profunda, mas também uma sensação revigorante que alivia os efeitos do calor intenso.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD)1, o uso de sabonetes adequados ao tipo de pele é fundamental, especialmente no verão. Contudo, a frequência de lavagens deve ser moderada, evitando o excesso que pode causar ressecamento ou desequilíbrios. Outro ponto importante é a temperatura da água: dar preferência à água fria ou morna ajuda a preservar a hidratação natural da pele.

Para entender mais sobre os cuidados necessários durante a estação mais quente do ano, conversamos com a médica dermatologista Natália Nascif (CRM-ES0011560), que compartilhou dicas valiosas sobre como escolher o sabonete ideal para cada tipo de pele. Confira:

Pele seca

De acordo com a Dra. Natália, peles secas demandam cuidados que garantam hidratação profunda e a proteção da barreira cutânea. "A falta de hidratação pode resultar em desconforto, descamação e aumento da sensibilidade. Por isso, é importante usar produtos que limpem suavemente e ajudem a preservar a umidade natural da pele", explica a dermatologista.

Pele sensível ou sensibilizada

Peles sensíveis ou sensibilizadas, como aquelas que passaram por procedimentos dermatológicos ou enfrentam irritação temporária, precisam de fórmulas delicadas, hipoalergênicas e livres de ingredientes potencialmente irritantes, como sulfatos e álcool. "O uso de produtos com ativos calmantes pode ajudar a reduzir a vermelhidão, aliviar o desconforto e prevenir reações adversas", orienta a médica.

Pele normal

Para quem tem pele normal, caracterizada por não ser excessivamente oleosa nem seca, o foco é manter o equilíbrio natural da hidratação. Sabonetes com ingredientes leves, como glicerina e aloe vera são excelentes escolhas. "Eles limpam suavemente, sem comprometer a barreira protetora da pele, mesmo nos dias mais quentes", afirma a especialista.

Pele mista

A pele mista pode apresentar oleosidade na zona T (testa, nariz e queixo) e ressecamento em outras áreas. "Opte por sabonetes que combinam ativos hidratantes e de controle de oleosidade, como ácido salicílico e pantenol. Isso ajuda a manter a uniformidade da pele sem causar irritação", orienta Dra. Natália.

Pele oleosa

O verão intensifica a produção de sebo, especialmente em quem já tem pele oleosa. Para esse caso, sabonetes com ativos adstringentes, como ácido salicílico, ajudam a controlar a oleosidade e prevenir o surgimento de cravos e espinhas. "Evite produtos muito abrasivos, pois podem causar o efeito rebote, aumentando ainda mais a oleosidade", alerta a dermatologista.

Independente do tipo de pele, o cuidado com a escolha do sabonete e a frequência das lavagens pode fazer toda a diferença no verão. Aposte em produtos que respeitem suas necessidades e mantenha a saúde da pele em dia.

Confira alguns produtos que podem ajudar a refrescar sua pele durante o verão:

Dermotivin® Soft Sabonete Espuma de Limpeza Facial é ideal para pele seca ou sensibilizada, além disso, possui fórmula com alta tolerância2 que limpa a pele sem irritar.

Dermotivin® Original Sabonete Espuma de Limpeza Facial é o sabonete facial mais prescrito para pele mista e oleosa por dermatologistas*. Ele contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la3*.

Dermotivin® Oil Control Sabonete Espuma de Limpeza Facial contém Sebaryl™, um complexo com ingredientes que melhoram a aparência e o sensorial da pele oleosa, reduzindo a oleosidade e o brilho4**, ideal para pele muito oleosa.

Dermotivin® Salix Sabonete Espuma de Limpeza Facial, com ácido salicílico em sua fórmula, possui uma ação secativa antiacne, combate cravos e espinhas e promove a desobstrução dos poros5, ideal para quem possui a pele muito oleosa e acneica.

Cetaphil® Oil Control Gel de Limpeza Facial possui fórmula inovadora, com niacinamida (vitamina B3) e pantenol (pró-vitamina B5), que limpa profundamente a pele oleosa e reduz os poros após 28 dias de uso sem retirar a hidratação natural da pele6. Melhora luminosidade e uniformidade do tom da pele, além de reduzir manchas7***.

Cetaphil® Oil Control Sabonete de Limpeza Profunda apresenta uma fórmula avançada, que oferece 81% de redução da oleosidade da pele imediatamente após o uso8****, controlando-a por 14 horas9. Além do ácido salicílico, a fórmula apresenta ingredientes como extrato de chá branco e aloe vera.

Dermotivin® Benzac Oil Control Sabonete Líquido tem efeito adstringente10, evita cravos e espinhas11 e reduz a oleosidade e o excesso de brilho12*****. Uma opção interessante que pode contribuir com a rotina dos adolescentes.

Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer ativo, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.

