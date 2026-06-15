Linha de lava e seca da LG une alta capacidade e tamanho compacto para otimizar o espaço nas lavanderias

Com opções de 15, 16 e 18kg, os novos modelos lavam itens volumosos sem ocupar espaço extra na área de serviço e trazem inteligência artificial para maior proteção dos tecidos.

Resumo da notícia

A LG Electronics reforça sua nova linha de Lava e Seca projetada para entregar alta capacidade interna em dimensões externas compactas.

O portfólio soluciona o desafio de lavanderias pequenas e cabe na maioria dos lares sem necessidade de reformas.

Os modelos incluem a versão Slim de 15kg e opções de até 18kg, indicadas para cargas maiores e itens volumosos, como edredons e cobertores.

As máquinas são equipadas com Inteligência Artificial (AI DD™) e recurso Steam™. O modelo de 18kg traz, exclusivamente, a evolução AI DD™ 2.0 e o dosador automático ezDispense.

SÃO PAULO, 15 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A otimização do espaço doméstico é uma necessidade crescente nos lares modernos, especialmente em apartamentos. Atenta a essa realidade, a LG Electronics (LG) consolida no Brasil o conceito de produtos compactos por fora e gigantes por dentro com sua nova linha de Lava e Seca. Os modelos, com capacidades que variam de 15kg a 18kg, foram desenvolvidos para lavar grandes volumes de roupa sem ocupar espaço extra na lavanderia, o que transforma a organização e a rotina de limpeza doméstica.

LG

"Nós entendemos que a lavanderia brasileira precisa ser funcional. O consumidor quer lavar um edredom grande em casa, mas não quer que a máquina domine toda a área de serviço", destaca Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "Com a nova linha, conseguimos unir alta capacidade, design compacto e inteligência artificial para tornar o cuidado com as roupas mais prático, intuitivo e eficiente", completa Edianne.

Alta capacidade em tamanho compacto

Aumentar a capacidade da máquina de lavar tradicionalmente significava perder espaço precioso em casa, uma barreira de engenharia que a LG conseguiu superar. O modelo Lava e Seca LG 15kg Slim (WD15GNTS6B), por exemplo, foi desenhado para ser ainda mais estreito, facilitando a adaptação em lavanderias de apartamentos compactos e oferecendo espaço interno suficiente para lavar roupas de toda a semana de uma só vez.

As versões de 16kg e 18kg, trazem as mesmas dimensões externas das máquinas convencionais de menor volume. O espaço interno expandido, no entanto, é capaz de lavar itens pesados e difíceis de manusear, como edredons grandes, cobertores grossos e caminhas de pets, garantindo que tudo possa ser higienizado em casa.

Inteligência Artificial para cuidado dos tecidos

Na lavanderia, a tecnologia AI DD™ presente nas máquinas lava e seca da LG identifica não apenas o peso, mas também o tipo de tecido das roupas, ajustando automaticamente os movimentos do tambor para proporcionar uma lavagem mais eficaz e que prolonga a durabilidade das peças.

Exclusivamente no modelo de 18kg, o cuidado ganha a evolução da tecnologia AI DD™ 2.0. Além de identificar o peso e a textura do tecido, o sistema detecta também o nível de sujeira da carga. Essa inteligência trabalha em conjunto com o sistema ezDispense (dosador automático), liberando a quantidade exata de sabão e amaciante necessária para a lavagem, o que otimiza a limpeza e evita o desperdício de produtos.

Para complementar os cuidados, a linha conta com recursos como o Steam™, que utiliza vapor em alta temperatura para eliminar até 99,9% das bactérias e alérgenos, garantindo mais higiene na manutenção dos tecidos.

Eficiência e conectividade no dia a dia

A tecnologia TurboWash™ 360 da LG utiliza jatos de água 3D para lavar uma carga completa com máxima eficiência em apenas 39 minutos, atendendo à necessidade de agilidade da rotina atual. A gestão do tempo ganha também o aliado da conectividade LG ThinQ™, que permite ao usuário monitorar os ciclos, baixar novos programas de lavagem e iniciar a máquina remotamente pelo smartphone.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil