Livelo lança plano de entrada para o Clube Livelo com valor inferior a R$ 1 por dia e volume de pontos inéditos no mercado

O plano Mini permite o acúmulo de 500 pontos mensais por apenas 12 parcelas de R$ 24,90 e ainda oferece 500 pontos bônus nos 6 primeiros meses

BARUERI, Brasil, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Para começar o mês do Clube Livelo da melhor forma, a Livelo, maior empresa de recompensas do país, lançou a edição limitada de um plano anual, o Clube Mini, opção que antecede o plano Classic, custa menos de R$ 1 por dia e estará disponível até 05 de setembro. O Clube Livelo é um serviço de assinatura em que os participantes acumulam pontos todos os meses e têm acesso a diversos benefícios como pontos que não expiram, ofertas exclusivas e descontos especiais em viagens, produtos e na compra de pontos.

A novidade chega como uma opção inédita de entrada para que uma maior quantidade de participantes possa aproveitar as inúmeras vantagens oferecidas pelo programa de assinatura, já que é um plano mais econômico e não irá excluir os consumidores em campanhas promocionais voltadas para membros do Clube Livelo. Disponível apenas para contratação na modalidade de assinatura anual, os consumidores podem pagar R$ 298,80 à vista ou parcelar o valor em 12 vezes de R$ 24,90.

Com o plano Mini, os clientes podem juntar mensalmente 500 pontos que não expiram, sendo o único no mercado a oferecer esse volume de pontos por essa faixa de preço. Além disso, os membros encontram bônus de 12% na transferência de pontos entre contas, desconto de 30% na renovação de pontos expirados, desconto de 40% na compra de pontos e a oportunidade de adquirir um lote de até 25.000 pontos com 50% de desconto a cada 4 meses de adesão, com a adição da transferência de pontos para os programas de fidelidade das companhias aéreas de forma gratuita e descontos na troca de pontos por produtos e viagens. Ou seja, proporcionalmente falando, as vantagens são as mesmas quando comparamos com os benefícios que os membros do plano Plus ou Mega possuem, por exemplo, mesmo com a diferença nos valores.

Com o objetivo de oferecer ainda mais atratividade para quem assinar o Clube Mini, a Livelo disponibiliza 500 pontos extras nos primeiros 6 meses para novos assinantes ou para clientes que não aderiram ao Clube Livelo nos últimos 12 meses. Dessa forma, o acúmulo total no primeiro ano será de 9 mil pontos, que podem ser trocados por viagens, produtos no Shopping Livelo e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras e no caixa de lojas físicas ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Para participar da oferta, que acontece até 05/09, e conferir mais detalhes, acesse aqui.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com oito anos de mercado, já possui mais de 47 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Droga Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2494522/Logo_Livelo.jpg

FONTE Livelo