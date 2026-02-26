Lojas Renner S.A. avança 14 posições no ranking Merco Reputação 2025

Companhia lidera no segmento varejo de moda no Brasil pelo sétimo ano consecutivo

PORTO ALEGRE, Brasil, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A. conquistou uma evolução expressiva no ranking Merco Reputação 2025, subindo 14 posições em relação ao ano anterior — um avanço do 28º para o 14º lugar entre as 100 empresas de melhor reputação corporativa no Brasil.

Fabio Faccio, CEO das Lojas Renner S.A.

"Estar entre as 20 empresas de melhor reputação do Brasil é um reconhecimento da consistência da nossa trajetória e do nosso compromisso com uma gestão ética, transparente e de longo prazo. Esse resultado reflete a confiança que construímos com clientes, colaboradores, parceiros e investidores ao longo do tempo", comenta Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner S.A.

O Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) é uma das principais referências internacionais em avaliação reputacional. Sua metodologia baseia-se em uma análise robusta, que na edição de 2025 reuniu 26 fontes de informação e mais de 17mil entrevistas. Entre os públicos consultados estão diretores de grandes empresas, jornalistas de negócios, analistas financeiros, representantes de ONGs, professores universitários, sindicatos, governo, gestores de mídias sociais e consumidores.

O processo considera variáveis como resultados econômicos e financeiros, ética, governança corporativa, qualidade da oferta comercial, inovação, comunicação, impacto ambiental, compromisso social, estratégia e reputação digital.

Com este avanço de 14 posições, a Lojas Renner S.A. reforça sua relevância no cenário corporativo brasileiro e consolida seu compromisso com práticas de gestão responsáveis, transparentes e alinhadas às expectativas de seus diversos públicos.

Sobre a Lojas Renner S.A.

Constituída em 1965, a Lojas Renner S.A. abriu capital em 1967 e se tornou, em 2005, a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa. Também está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis de governança corporativa da B3. Seu ecossistema de moda e lifestyle é formado pelas seguintes marcas: Renner, que tem roupas e acessórios para todos os estilos; Camicado, do segmento de casa e decoração; Youcom, especializada em moda jovem; Ashua Curve & Plus Size, que oferece roupas nos tamanhos 42 a 58; e Repassa, plataforma de revenda de roupas, calçados e acessórios.

Atualmente, são mais de 710 lojas em operação, considerando todos os negócios do ecossistema. Além de estar presente no Brasil com todas as suas marcas, a Companhia iniciou seu processo de internacionalização ao inaugurar unidades da Renner no Uruguai a partir de 2017 e na Argentina em 2019. A Lojas Renner S.A. é formada ainda pela Realize CFI, que apoia a atividade de varejo através da oferta e gestão de produtos financeiros; e pela Uello Tecnologia, uma logtech nativa digital focada em soluções para entregas urbanas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921284/fabio_faccio_jeferson_bernardes_3.jpg

FONTE Lojas Renner S.A.