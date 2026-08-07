Lojas Renner S.A. registra crescimento de 8% no lucro líquido, em base comparável, no segundo trimestre

Companhia alcança margens brutas recordes, fortalece proposta omnicanal e amplia conexão com os clientes no digital, avanços que refletem a força de suas marcas, a eficiência operacional e a consistência de sua estratégia

PORTO ALEGRE, Brasil, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Lojas Renner S.A. encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 397,3 milhões, desempenho que representa, em *base comparável, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2025. No primeiro semestre, o lucro líquido contábil somou R$ 607,2 milhões, com alta de 13,2%, em base comparável, enquanto o retorno sobre o capital investido (ROIC) dos últimos 12 meses chegou a 15,1%, com avanço, também em base comparável, de 1,9 ponto percentual.

Os resultados refletem a resiliência e a capacidade de execução da companhia

"Os resultados do trimestre refletem a resiliência e a capacidade de execução da companhia. Mesmo em um trimestre com impacto no fluxo em lojas físicas decorrentes da Copa do Mundo e uma base comparativa robusta, alcançamos níveis recordes de margem bruta, avançamos em nossa jornada digital, ampliando nossa conexão com os clientes, e seguimos entregando rentabilidade de forma consistente", afirma Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner S.A.

No período, o canal digital cresceu dois dígitos, com alta de 13,1% no volume bruto de mercadorias (GMV). O valor alcançou R$ 837,6 milhões, com participação de 16,9% sobre as vendas totais, e com rentabilidade também superior. Em um trimestre com redução do fluxo nas lojas físicas durante a Copa do Mundo, as plataformas digitais ajudaram a capturar a demanda online por meio de ações comerciais e de relacionamento com os clientes nos dias de jogos. Além disto, a taxa de conversão cresceu 19,7%, impulsionada por melhorias na experiência de compra, como a expansão da funcionalidade de busca por imagem e produtos similares no aplicativo da Renner. Esse desempenho reforça a relevância da proposta omnicanal da Lojas Renner S.A. e a capacidade de se conectar com os consumidores em diferentes momentos da jornada de compra.

As margens brutas de varejo e de vestuário alcançaram recordes para um segundo trimestre de 57,5% e 58,7%, respectivamente, que resultou em crescimento de 1,8% do lucro bruto. A evolução foi impulsionada pela melhor gestão de estoques, maior participação das vendas a preço cheio e câmbio favorável, o que evidencia a capacidade da companhia de capturar ganhos de eficiência do modelo operacional. Ao mesmo tempo, a disciplina na gestão das despesas operacionais, que cresceram apenas 1,5%, permitiu o crescimento de 2,3% no EBITDA de varejo para R$ 791 milhões.

A receita líquida de varejo atingiu R$ 3,689 bilhões, com aumento de 1,1% sobre uma base elevada de comparação. Considerando apenas a receita de vestuário, a alta alcançou 2,5%, para R$ 3,345 bilhões. Ao longo do trimestre, a Lojas Renner S.A. avançou em importantes frentes comerciais e de fortalecimento de marca. Em Renner, por exemplo, a campanha de Dia das Mães elevou as vendas do período para patamares recordes, enquanto as colabs com o tema Brasilcore ampliaram o engajamento durante a Copa. Além disso, a Renner expandiu seu portfólio de marca própria na categoria de beleza com o lançamento da linha de perfumes Alchemia, reforçando sua capacidade de criação, diferenciação e geração de valor para os clientes.

Investimentos aceleram expansão da rede

Os investimentos totalizaram R$ 167 milhões no segundo trimestre, alta de 0,7% em relação ao ano anterior, com destaque para os recursos direcionados a novas lojas, que aumentaram de R$ 14,3 milhões para R$ 50,4 milhões no 2T26. Entre abril e junho, foram inauguradas 14 unidades, sendo duas da marca Renner, 3 da Camicado e 9 da Youcom. Já no semestre foram abertas 16 unidades, sendo três da Renner, três da Camicado e dez da Youcom, e os investimentos cresceram 20% versus o ano anterior, atingindo R$ R$ 273,1 milhões.

Além disto, no primeiro semestre, sete lojas de grande porte da Renner foram reformadas e modernizadas, duas das quais entrarão em operação no terceiro trimestre, nos shoppings Eldorado (SP) e na Tijuca (RJ). Também foram reformadas e já reabertas as lojas da Youcom no shopping Iguatemi, de Porto Alegre, e da Camicado no shopping Morumbi (SP).

Mesmo com esta expansão e um cenário pressionado pela inflação, a companhia manteve disciplina na gestão das despesas operacionais graças a iniciativas de eficiência, revisão de processos e ganhos de produtividade. Para todo o ano, a previsão de investimentos é de R$ 1,05 bilhão, incluindo de 50 a 60 inaugurações, sendo 22 a 30 lojas Renner, 23 a 25 Youcom e cerca de cinco Camicado, em linha com a meta de alcançar, até 2030, de 570 a 600 unidades Renner, preferencialmente em novas cidades de até 100 mil habitantes, e de 260 a 290 unidades da Youcom.

"Avançamos na execução da nossa estratégia de longo prazo apoiados nas iniciativas estruturais que sustentam nossas ambições para 2030: expansão de lojas, aumento da produtividade omni e crescimento do digital. O desempenho médio das lojas inauguradas neste ano e nos últimos anos está acima das nossas expectativas, reforçando a confiança no plano de expansão", acrescenta Fabio Faccio.

Primeiro semestre combina crescimento, margem recorde e avanço digital

No acumulado dos seis primeiros meses do ano, a receita líquida de varejo da Lojas Renner S.A. cresceu 2,5% em comparação com o mesmo período de 2025, para R$ 6,565 bilhões, e a receita de vestuário avançou 3,6%, para R$ 5,909 bilhões. Já o GMV digital aumentou 10,6%, para R$ 1,464 bilhão com participação de 16,8%, ao mesmo tempo em que as margens brutas de varejo e de vestuário também atingiram os recordes para o período, de 57,1% e 58,4%, respectivamente.

O EBITDA de varejo somou R$ 1,278 bilhão no semestre, com alta de 9,5%, enquanto a margem avançou 1,3 ponto percentual, para 19,5%. O lucro por ação aumentou 11% e a companhia destinou R$ 750 milhões aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e recompra de ações, como parte da estratégia de equilibrar investimentos, expansão e remuneração do capital.

Guidance revisado

O guidance de receita para 2026, de 9% a 13%, previa um primeiro semestre mais desafiador e aceleração no segundo, apoiada em novas lojas e reinaugurações. Diante do desempenho de vendas abaixo do esperado no 2T26 e de uma conjuntura macroeconômica e competitiva mais desafiadora, a companhia revisou a projeção de 9% a 13% para 4% a 8%. A revisão da projeção de receita líquida para 2026 reflete a atualização das expectativas de curto prazo, sem alterar a estratégia do negócio. Todas as demais métricas permanecem inalteradas.

*A comparação exclui efeitos extraordinários líquidos de tributos, entre eles o benefício de R$ 50 milhões decorrentes da alteração dos critérios da baixa de ativos vencidos na Realize no ano passado após a entrada em vigor da resolução 4.966 do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional.

FONTE Lojas Renner S.A.