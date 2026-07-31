Luft implementa agentes de IA na logística do agro

Nova fase de adoção de IA, chegada do novo COO e torre de controle com IA são novidades da Luft Agro

BARUERI, Brasil, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Segundo o levantamento The State of AI 2025, da McKinsey & Company, mais de 85% das organizações já usam a IA (Inteligência Artificial) em pelo menos uma função do negócio. Já o relatório do Gartner aponta que 33% das interações digitais corporativas irão envolver agentes autônomos até 2028. Integrando esse movimento, a Luft Agro, empresa de logística para o agronegócio da Luft Logistics, inicia sua nova fase de adoção de IA com a implementação de agentes de Inteligência Artificial.

O movimento antecipa as necessidades do agronegócio brasileiro com soluções logísticas inteligentes, preditivas e centradas no usuário. "O agro brasileiro exige velocidade, previsibilidade e escala. Nossa função é entregar isso com excelência. A IA entra como ferramenta poderosa para ampliar a visibilidade da operação, antecipar riscos e tornar nossas soluções mais ágeis para o cliente no campo. E é justamente a nossa expertise estratégica que transforma essa tecnologia em impacto real", afirma Luciano Luft, fundador e CEO da Luft Logistics.

Os agentes avançados desenvolvidos in-house sobre modelos de linguagem de ponta integram as dezenas de filiais em uma base de dados consolidada. A iniciativa materializa a visão da Luft Agro para o futuro da logística no agro e tem sua execução comandada pelo novo Chief Operating Officer (COO), Luiz Bentes, executivo com vasta experiência em escalar inovações e modernizar processos em grandes corporações.

"A Luft Agro já é referência em logística para o agronegócio. O mercado demanda operações cada vez mais integradas e assertivas, e os agentes de IA são o catalisador para elevarmos nosso padrão de atendimento. A tecnologia amplia nossa capacidade de resposta, e o diferencial está na forma como nosso time aplica essas soluções com a vivência de quem entende os desafios do campo no dia a dia. É essa combinação que nos permite transformar dados em confiança e eficiência real para quem produz e, consequentemente, para toda a cadeia", declara o COO.

Visão da liderança

Gustavo Saraiva, CIO da Luft Agro, explica a escolha pelo desenvolvimento interno: "Utilizamos modelos de linguagem de ponta como motor de processamento. Toda a inteligência de negócio, a arquitetura dos agentes, a conexão com nossos bancos de dados e a lógica preditiva foram desenhadas e desenvolvidas in-house, pela nossa equipe, que entende a complexidade da logística do agro", aponta o executivo.

No núcleo desse avanço tecnológico está a atuação simultânea e complementar dos agentes. O primeiro é voltado à análise financeira, monitorando indicadores, projetando cenários e otimizando a alocação de recursos com base em dados robustos. O segundo foca exclusivamente na experiência do cliente, atuando de forma proativa para antecipar demandas, personalizar interações e garantir que cada ponto de contato na jornada do usuário seja ágil e resolutivo. Essa dupla atuação permite que a companhia transforme dados brutos em decisões estratégicas, elevando a percepção de valor do serviço prestado.

A evolução tecnológica também redefine a área de suprimentos, que passa a operar com uma arquitetura orientada a IA. O fluxo de trabalho segue uma definição estratégica rigorosa: inicia-se com a análise detalhada dos números e o entendimento profundo do comportamento e das capacidades dos fornecedores, aplicando a automação dos processos de forma direcionada para eliminar retrabalho e aumentar a assertividade.

Torre de Controle

Outra novidade é a evolução da consolidada Torre de Controle da Luft Agro, agora mais potencializada pela IA. A central utiliza essa tecnologia para processar grandes volumes de dados, priorizar alertas em tempo real e automatizar fluxos de comunicação com motoristas e clientes. Essa integração amplia a visibilidade e a capacidade de resposta, entregando às equipes informações já filtradas e com sugestões de ação, o que potencializa a tomada de decisão sem substituir o julgamento e a expertise do fator humano.

Padronização operacional e capilaridade regional

A implantação é acompanhada nas filiais, onde informações alimentam a mesma base de dados estratégica, permitindo padronização operacional com capilaridade regional. A companhia atribui o sucesso dessa transição ao capital humano: colaboradores altamente comprometidos que atuam na linha de frente para validar, ajustar e escalar as inovações no dia a dia.

Para Alynne Oya, Head de IA da Luft Logistics, a inovação é um vetor de valorização profissional. "A tecnologia veio para potencializar a estratégia e a inteligência de quem faz a operação acontecer. É gratificante ver nossa equipe abraçando essa inovação, transformando dados em soluções reais e encontrando oportunidades de aprendizado e crescimento dentro da casa", afirma.

Com esta evolução, a Luft Agro continua antecipando as demandas do mercado, oferecendo uma operação ágil, transparente e orientada por dados. A tecnologia integrada a processos bem desenhados e times engajados reforça a competitividade e o crescimento sustentável no agronegócio brasileiro.

Sobre a Luft Logistics - Fundada em 1975, em Santa Rosa (RS), a Luft é líder em soluções logísticas que impulsionam o crescimento dos negócios de seus clientes. Focada em potencializar vendas, reduzir custos e ampliar competitividade, ela integra ecossistemas e mercados com constante inovação. Com expertise nos setores Agro, Farma, Varejo e E-commerce, entrega operações completas, escaláveis e tecnológicas, integradas à logística e last mile. Investe continuamente no uso de Inteligência Artificial em larga escala, onde esforços de predição de cenários e máxima eficiência garantem processos fluidos e resilientes. Sua unidade Agrega é a plataforma estratégica para marcas (agro e varejo) que buscam expansão nos canais digitais, oferecendo gestão integrada de e-commerce, marketplaces, operação comercial, atendimento, performance e fulfillment. Suas soluções transformam complexidade operacional em crescimento de vendas, conectando empresas aos principais canais de consumo. Mais informações: Site, LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok. Contatos comerciais: Luft Agro (11) 96451-0140, Luft Healthcare (11) 99106-2715 e Luft Solutions (11) 91541-7802.

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FONTE Luft Logistics