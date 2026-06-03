Luft Logistics fortalece política de IA ao premiar projetos dos colaboradores

Iniciativa evolui de concurso cultural para estratégia de governança, com mentorias, critérios de impacto e premiação de soluções escaláveis, seguindo a visão do fundador e CEO Luciano Luft

BARUERI, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Luft Logistics está fortalecendo sua política de uso de Inteligência Artificial por sua força de trabalho em um programa estruturado de qualificação e inovação. A iniciativa, que teve adesão expressiva em sua fase piloto, iniciada em 2025, agora estabelece diretrizes de governança, critérios de impacto mensurável e trilhas de desenvolvimento para transformar ideias em soluções replicáveis nas operações da companhia.

O movimento marca a evolução do InovAdores da Luft, que chegou à sua segunda edição em 19 de maio, deixando de ser apenas um concurso cultural para se tornar um dos pilares de desenvolvimento profissional e governança tecnológica da companhia. Os projetos inscritos, exclusivamente relacionados aos processos internos da empresa, apresentaram soluções funcionais baseadas em inteligência artificial, automação ou tecnologias similares, com impacto mensurável e potencial de replicação em mais de uma unidade, área ou operação da Luft.

Visão do CEO

A avaliação dos projetos, conduzida por uma comissão multidisciplinar, se baseou em critérios técnicos como impacto operacional, implementabilidade, replicabilidade, evidências de funcionamento e inovação. Os vencedores foram premiados com assinaturas anuais de ferramentas de IA, dispositivos como iPad, tablet ou smartphone e mentorias com a Head de IA, Alynne Oya, para evolução do projeto.

"Nosso diferencial não está apenas na tecnologia que adotamos, mas na forma como preparamos nossas pessoas para liderar essa mudança. O InovAdores da Luft é um investimento estratégico na qualificação profissional. Queremos que cada colaborador tenha condições de explorar a IA com segurança, criatividade e propósito, tornando-se protagonista da nossa evolução", afirma Luciano Luft, fundador e CEO da Luft Logistics.

Pessoas, tecnologia e governança

A evolução da política interna de IA da Luft Logistics reflete uma tendência global: equilibrar agilidade tecnológica com governança. A companhia adota como pilares a transparência no uso de dados e na tomada de decisão assistida por IA, a responsabilidade humana com manutenção do julgamento crítico em processos decisórios, a inclusão digital garantindo acesso universal a recursos e capacitação, e a sustentabilidade na aplicação da tecnologia para otimizar recursos e ampliar a eficiência operacional. Todos os projetos devem seguir rigorosamente as diretrizes de LGPD e segurança da informação, com anonimização de dados e proteção de informações sigilosas.

"A tecnologia é um meio, não um fim. O que nos move é o impacto positivo que podemos gerar para nossos clientes, colaboradores e para a sociedade", reforça Gustavo Saraiva, CIO da Luft Logistics. "Esta nova fase do InovAdores da Luft nos permite estruturar uma cultura de IA que seja, ao mesmo tempo, ousada e responsável — e isso só é possível com pessoas preparadas, engajadas e reconhecidas por sua contribuição."

A Luft Logistics reafirma, com o InovAdores da Luft, seu compromisso de construir um futuro onde tecnologia e talento humano caminham juntos — gerando inovação, eficiência e crescimento para todos.

Sobre a Luft Logistics — Fundada em 1975 em Santa Rosa (RS), é líder em soluções logísticas que impulsionam o crescimento dos negócios de seus clientes. Focada em potencializar vendas, reduzir custos e ampliar competitividade, a Luft integra ecossistemas e mercados com constante inovação. Atuando com expertise nos setores Agro, Farma e Varejo, a companhia entrega operações completas, escaláveis e impulsionadas por tecnologia. Como logtech, transforma desafios operacionais em oportunidades de crescimento. Sua unidade Agrega é a plataforma estratégica para marcas (agro e varejo) que buscam expansão nos canais digitais, oferecendo gestão integrada de e-commerce, marketplaces, operação comercial, atendimento, performance e fulfillment. Suas soluções transformam complexidade operacional em crescimento de vendas, conectando empresas aos principais canais de consumo com eficiência e escala. Mais informações podem ser encontradas no Site, LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok. Contatos Comerciais: Luft Agro: (11) 96451-0140 / Luft Healthcare: (11) 99106-2715 / Luft Solutions: +55 (11) 91541-7802.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993502/Da_esq__p_dir_Ao_fundo__finalistas__do_InovAdores_da_Luft_Em_frente_Luigi_Lu.jpg

FONTE Luft Logistics