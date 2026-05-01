Luft Logistics é aprovada para receber o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça

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Luft Logistics

01 mai, 2026, 13:00 GMT

Ministério das Mulheres publicou, em 24 de abril, a lista final das 80 empresas que valorizam a sustentabilidade e a diversidade no ambiente de trabalho. Cerimônia de entrega da 7ª edição do Selo está marcada para 25 de maio

SAO PAULO, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Ministério das Mulheres divulgou na última sexta-feira, 24 de abril, o edital com o resultado final das empresas aptas a receber o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça – 7ª edição.  A Luft Logistics, dedicada à inteligência logística e operações de ponta a ponta, está na lista das 80 empresas aprovadas e aptas para receberem o reconhecimento oficial, por valorizarem a sustentabilidade e a diversidade no ambiente de trabalho.

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Em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Trabalho e Emprego, a ONU Mulheres e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), e sob a coordenação do Ministério das Mulheres, o programa foi criado em 2005 com o objetivo de promover práticas de equidade no ambiente organizacional das empresas, com ênfase nas áreas de gestão e recursos humanos.

"Este selo nos destaca em sustentabilidade social, diversidade e compromisso com a igualdade, servindo de referência para outras organizações interessadas em incorporar práticas corporativas de equidade. Trata-se de um reconhecimento oficial por nossos esforços em implementar boas práticas de gestão", afirma Ademar Domingos Pilecco, VP da Luft Logistics.

Avanços observados a partir dos novos indicadores do Programa

Na reunião técnica da 7ª edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, realizada em 04 de fevereiro deste ano, com o objetivo de acompanhar e debater os avanços da iniciativa, a Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, comemorou os avanços observados a partir dos novos indicadores do Programa e destacou que, entre as empresas participantes, a desigualdade salarial entre mulheres e homens é significativamente menor do que a média nacional.

A cerimônia de entrega do Selo Pró-Equidade está marcada para 25 de maio às empresas que, como a Luft, implementaram boas práticas de valorização das mulheres no mundo do trabalho, reduzindo as desigualdades de gênero e raça no setor.

Sobre a Luft Logistics —Fundada em 1975 em Santa Rosa (RS), é líder em soluções logísticas que impulsionam o crescimento dos negócios de seus clientes. Focada em potencializar vendas, reduzir custos e ampliar competitividade, a Luft integra ecossistemas e mercados com constante inovação. Atuando com expertise nos setores Agro, Farma e Varejo, a companhia entrega operações completas, escaláveis e impulsionadas por tecnologia. Como logtech, transforma desafios operacionais em oportunidades de crescimento. Sua unidade Agrega é a plataforma estratégica para marcas (agro e varejo) que buscam expansão nos canais digitais, oferecendo gestão integrada de e-commerce, marketplaces, operação comercial, atendimento, performance e fulfillment. Suas soluções transformam complexidade operacional em crescimento de vendas, conectando empresas aos principais canais de consumo com eficiência e escala. Mais informações podem ser encontradas no Site, LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok. Contatos Comerciais: Luft Agro: (11) 96451-0140 / Luft Healthcare: (11) 99106-2715 / Luft Solutions: +55 (11) 91541-7802.

Informações à Imprensa:
Agência Comunicado  

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FONTE Luft Logistics

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