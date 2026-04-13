Luft Logistics apoia projeto da ABTLP em benefício do Lar Nefesh

Em março, o esforço conjunto de empresas possibilitou condições mais seguras de acolhimento às crianças encaminhadas pela Vara da Infância e Conselhos Tutelares

BARUERI, Brasil, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A ABTLP (Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos), com o apoio da Luft Logistics e outras empresas associadas, concluiu em março o projeto "Juntos pelo Telhado", iniciativa solidária realizada em benefício do Lar Nefesh. Localizada na zona Norte da cidade de São Paulo, a instituição filantrópica, sem fins lucrativos, atua como casa-lar, acolhendo crianças de 0 a 17 anos e 11 meses, encaminhadas pela Vara da Infância e Conselhos Tutelares. A intervenção era fundamental para eliminar infiltrações e riscos estruturais, em uma transformação que visou garantir maior segurança e qualidade de vida no espaço.

Da esq. p/ dir: Presidente da ABTLP, Oswaldo Caixeta; VP da Luft Logistics, Ademar Pilecco; Fundador do Lar Nefesh, Claudio Pita

Compromisso que vai além da ação pontual

A ABTLP mantém um relacionamento permanente com o Lar Nefesh, contribuindo mensalmente com itens essenciais como fraldas, leite, alimentos não perecíveis e produtos de higiene.

Ademar Domingos Pilecco, VP da Luft Logistics, ressalta a importância da parceria: "Participar deste projeto ao lado da ABTLP e de outras empresas reforça nosso entendimento de que logística também é sobre conectar pessoas e transformar realidades. Ver a conclusão desta obra e saber que as crianças do Lar Nefesh agora contam com um espaço mais seguro e acolhedor é a maior recompensa para nosso time. Seguimos comprometidos com ações que geram impacto social real."

Impacto coletivo

"Por meio desse esforço coletivo, o engajamento da Luft, assim como das empresas Sabugi, Transjordano, Transkompa e Contatto, tornou possível ajudar o Lar Nefesh a continuar sendo um espaço seguro, digno e acolhedor", afirma Oswaldo Caixeta, Presidente da ABTLP.

A iniciativa reforça o compromisso da ABTLP não apenas com o desenvolvimento técnico e regulatório do setor de transporte de produtos perigosos, mas também com ações de responsabilidade social que geram legado positivo na comunidade.

Sobre a Luft Logistics — Desde sua fundação em Santa Rosa (RS), em 1975, a Luft Logistics implementa soluções logísticas que aumentam a eficiência dos negócios. A visão integrada da Logística enquanto parte do sistema de supply e de aceleração das vendas dos Clientes sempre foi um forte diferencial da Companhia, que investe continuamente em tecnologias que integram os ecossistemas e mercados. A Luft se posiciona atualmente como uma logtech pois a tecnologia, além de fundamental na integração dos negócios, cria uma competitividade superior para os Clientes. Hoje, seus serviços vão muito além da Logística. Eles também incluem operações de full service, de full commerce e sistemas, que juntos transformam a logística num potencializador de vendas para o Agro, Farma e Varejo. Mais informações sobre a Companhia podem ser encontradas no Site, LinkedIn, Instagram e TikTok. Contatos Comerciais: Luft Agro: (11) 96451-0140; Luft Healthcare: (11) 99106-2715; Luft Solutions: +55 (11) 91541-7802.

Contact

Agência Comunicado

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955114/1.jpg

FONTE Luft Logistics