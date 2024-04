HOUSTON e ROTERDÃ, Holanda, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell (NYSE: LYB) publicou hoje seu relatório anual de sustentabilidade, intitulado Everyday Sustainability. A publicação oferece uma análise aprofundada do progresso da empresa no último ano para se estabelecer como líder do setor em sustentabilidade, concentrando-se em três desafios críticos de sustentabilidade: acabar com o desperdício de plástico, tomar medidas climáticas e apoiar uma sociedade próspera.

LyondellBasell demonstra progresso em direção à liderança do setor no relatório de sustentabilidade 2023'

"Adotamos a sustentabilidade como uma oportunidade de criar valor. Durante o ano passado, incorporamos a sustentabilidade em nossa nova estratégia empresarial e progredimos em nossas ambições voltadas para a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que permanecemos focados na segurança, na excelência operacional e na criação de valor. À medida que avançamos no sentido de nos estabelecermos como líderes do setor em sustentabilidade, passamos de desbloquear possibilidades para tornar a sustentabilidade cotidiana uma realidade", disse Peter Vanacker, CEO da LyondellBasell.

Em 2023, a empresa relatou destaques de sustentabilidade, incluindo:

Emitiu um título verde inaugural de US$ 500 milhões, com os recursos usados para financiar projetos verdes elegíveis novos ou existentes nas áreas de economia circular, energia renovável, prevenção e controle de poluição e eficiência energética.

milhões, com os recursos usados para financiar projetos verdes elegíveis novos ou existentes nas áreas de economia circular, energia renovável, prevenção e controle de poluição e eficiência energética. Investiu em operações de triagem e reciclagem de resíduos plásticos na Europa, Ásia e América do Norte para ajudar a criar uma oferta completa de soluções sustentáveis em vários processos de reciclagem.

Chegou a uma decisão final de investimento para construir uma fábrica de reciclagem avançada inédita em escala comercial, a MoReTec-1 , . A fábrica ficará localizada no site da empresa em Wesseling, na Alemanha, e usará a tecnologia MoReTec , de propriedade da empresa.

, . A fábrica ficará localizada no site da empresa em Wesseling, na Alemanha, e usará a tecnologia , de propriedade da empresa. Apresentou uma nova linha de produtos chamada soluções +LC (Low Carbon), que usa fontes alternativas de carbono para oferecer aos clientes uma pegada de carbono mais baixa em comparação com o equivalente de base fóssil.

(Low Carbon), que usa fontes alternativas de carbono para oferecer aos clientes uma pegada de carbono mais baixa em comparação com o equivalente de base fóssil. Atingiu quase 90% da meta da empresa para 2030 de garantir pelo menos metade de sua eletricidade global a partir de fontes renováveis e implementou projetos que se traduzem em uma economia anual de energia de quase 4 milhões de gigajoules.

Aumentou o número de mulheres e pessoas de grupos sub-representados em cargos de liderança sênior; as mulheres agora representam 25% desses cargos globalmente, um aumento de 3% em relação a 2022, e as pessoas de grupos sub-representados agora representam 19% dos cargos executivos nos EUA, um aumento de 5% em relação a 2022.

60 fábricas atingiram o GoalZERO (zero lesões, zero incidentes e zero acidentes), e 67 fábricas estavam livres de lesões em 2023.

"Estamos comprometidos com a divulgação de nosso desempenho em sustentabilidade, proporcionando transparência e demonstrando como apoiamos a sustentabilidade cotidiana", disse Vanacker.

Para obter mais informações, leia o relatório de sustentabilidade 2023 da LyondellBasell, Everyday Sustainability aqui.

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell – líder na indústria química global, criando soluções para a vida sustentável do dia-a-dia. Por meio de tecnologia avançada e investimentos focados, estamos ativando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, pretendemos desbloquear valor para os nossos clientes, investidores e sociedade. Como um dos maiores produtores mundiais de polímeros e líder em tecnologias de poliolefinas, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos inovadores e de alta qualidade para aplicações que vão desde transporte sustentável e segurança alimentar até água limpa e cuidados de saúde de qualidade. Para obter mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380994/2023_LYB_SR_Cover_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558633/4635296/LyondellBasell_Logo.jpg

FONTE LyondellBasell Industries